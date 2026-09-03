آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
انتقالات اللاعبين 9.89 مليار
2026.09.03 | 11:16 pm
الأكثر قراءة
1
الأهلي بين خيار الإعارات أو المخالصات
2
فينورد يقاوم انتقال حاج موسى إلى الاتحاد
3
من هو أنيس حاج القريب من الاتحاد؟
4
الاتحاد يختبر ريوس قبل النصر
5
بالهلال.. أرسنال يسجل أكبر عملية بيع
6
الاتحاد ينقل كيلر إلى بيفيرين
7
الهلال.. تضاؤل فرصة لاجامي وثيو انتظار
8
«ليكيب»: الأهلي يطلب خدمات كابرال
Previous
Next
اخترنا لكم
واتكينز.. بدايتان من الدكة وهدف في الثالثة
«الرقابة» تعطل الفتح في صفقة الحسن
أبو الشامات يوقع على المئوي الأول
ثيا.. مراهقة تحول الخيال إلى واقع
الهلال والأهلي المواجهة الأغلى في السعودية
×
الكرة السعودية
2026-09-03 22:59:14
لاجامي وثيو يغيبان.. ومارتينيلي يدخل حسابات إنزاجي
الكرة السعودية
2026-09-03 21:29:32
مارتينيلي ليس الأول.. أرسنال والهلال قصة تتجدّد
الكرة العالمية
2026-09-03 20:40:41
الأندية السعودية.. 279 صفقة انتقال بـ 407 ملايين
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-09-04 01:04:53
ريوس يصل
الكرة السعودية
2026-09-04 00:16:10
لاج: تلقّيت 14 رسالة تؤكد صحة ركلة الجزاء
الصورة .. قصة
2026-09-04 00:05:24
تعادل الفيحاء والخلود
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-09-04 01:04:53
ريوس يصل
الكرة السعودية
2026-09-03 23:46:04
الاتحاد يستعيد الشنقيطي.. ووصول ريوس
الكرة السعودية
2026-09-03 23:19:31
25 نصراويا إلى «الكلاسيكو».. وجدة تحتضن التدريب الأخير
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-09-03 23:19:31
25 نصراويا إلى «الكلاسيكو».. وجدة تحتضن التدريب الأخير
الكرة السعودية
2026-09-02 23:44:18
قبل الاتحاد.. آنج يدرس خيار العقيدي
الكرة السعودية
2026-09-01 23:37:00
قبل النصر والدرعية.. أبها يعسكر في الرياض
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-09-04 00:03:10
هوساوي بديلا.. 60 دقيقة تطيح ببيدرو
الكرة السعودية
2026-09-02 22:47:23
قبل الأهلي.. الرياض يدعم الدفاع بصفقتين
الكرة السعودية
2026-09-02 16:47:23
الأهلي.. بوسيتش يدرس خيارات بديل ديميرال
Previous
Next
×
منوعات
2026-09-01 13:54:00
نوفمبر المقبل.. موسم الرياض يستضيف «WWE كراون جول»
منوعات
2026-08-20 21:09:09
صيف الرياض.. تجارب تجمع المرح والترفيه
منوعات
2026-08-13 16:07:16
موسم الرياض يرعى السوبر الإسباني في إسطنبول
Previous
Next
×
ESports
2026-08-26 15:10:38
«جيمزكوم».. أول إصدارات «استوديو MBC للألعاب»
ESports
2026-08-24 16:46:47
على الرغم من خسارة اللقب.. «فالكونز» لا يُغادر القمة
ESports
2026-08-24 16:45:34
المونديال الإلكتروني 2026.. تنوع في المنافسات.. وتحديات تاريخية
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث