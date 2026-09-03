كاتي تودع حلبة الملاكة بنزال فلورا

تختتم الأيرلندية كاتي تايلور مسيرتها بنزال أمام الفرنسية فلورا بيلي في ملعب (كروك بارك) في دبلن يوم السبت، حيث تسعى إلى خاتمة خيالية لقصة ملاكمة استثنائية.

وقطعت كاتي، صاحبة الـ40 عامًا، شوطًا طويلًا منذ أن كانت تغطي شعرها وتتظاهر بأنها صبي لتتمكن من خوض النزالات في فئات الناشئين.

وهذا النزال أمام آلاف المشجعين الأيرلنديين المتحمسين فرصتها لتوديع الحلبة بصفتها بطلة العالم بلا منازع في وزن فوق الخفيف.

ومن بين 42 ميدالية أولمبية فازت بها أيرلندا، جاءت 19 منها في حلبة الملاكمة، وكانت الميدالية الذهبية التي فازت بها تايلور في أولمبياد 2012 لحظة فارقة، وبعد أربع أعوام، تحولت إلى محترفة، وحصدت ألقابًا ومكافآت مالية لم تكن لتحلم بها في بدايتها.

وشقت كاتي، المولودة في براي الساحلية الواقعة جنوب دبلن مباشرة، طريقها بقوة في عالم الاحتراف، مستفيدة من سرعتها وشراستها للفوز بلقب رابطة الملاكمة العالمية في نزالها الاحترافي السابع.

وإلى جانب أماندا سيرانو، أصبحت أول امرأة تتصدر بطاقة مباريات في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك عندما خاضتا النزال في أبريل 2022، عندما فازت تايلور بنزال سيبقى خالدًا في الذاكرة بقرار منقسم بفارق ضئيل للغاية.

وعندما تمكنت أخيرًا من خوض نزال في العاصمة الأيرلندية في مايو 2023، تعرضت كاتي للهزيمة الوحيدة في مسيرتها الاحترافية، حيث تفوقت عليها شانتيل كاميرون بفارق ضئيل في بطاقات التحكيم، ورغم فوزها في مباراة الإعادة في نفس الملعب بعد ستة أشهر، فإن الهزيمة الأولى لا تزال تؤلمها.

وقالت الملاكمة: “في غضون أيام قليلة، سأصعد إلى الحلبة للمرة الأخيرة، وسأسترجع هذه اللحظة بعد بضعة أعوام، وأتصور أنني سأشعر بفيض من المشاعر”.