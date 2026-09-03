25 نصراويا إلى «الكلاسيكو».. وجدة تحتضن التدريب الأخير

استدعى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 25 لاعبًا للمغادرة إلى جدّة عصر الجمعة من أجل «الكلاسيكو»، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويلتقي النصر، حامل اللقب، مضيفه الاتحاد، السبت على ملعب «الإنماء»، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

ويطير النصر من الرياض، في الـ 3:00 من مساء الجمعة، ببعثةٍ تشمل 25 لاعبًا، بواقع 3 حراس مرمى، و8 مدافعين وأظهرة، و7 لاعبي وسط، و7 مهاجمين وأجنحة.

ويتقدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، القائمة المستدعاة للسفر، التي تضمّ جميع أجانب الفريق العشرة، بمن فيهم العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، فضلًا عن 15 لاعبًا سعوديًا، من بينهم الحارسان نواف العقيدي وعبد الرحمن العتيبي، والمدافعان عبد الإله العمري، والظهيران سعد الناصر وسامي النجدي، وسامي النجعي، لاعب الوسط، والجناح أيمن يحيى، والمهاجم عبد الله الحمدان.

وبعد الوصول، يخوض الفريق تدريبًا مسائيًا في جدة، يختتم استعداداته الميدانية لـ «الكلاسيكو».

وداخل مركز «دار النصر»، ركّز بوستيكوجلو خلال حصة تدريبية مساء الخميس على الجوانب التكتيكية.

وكسِب حامل اللقب مبارياته ضمن الجولات الأربع الأولى، وآخرها أمام التعاون، بنتيجة 2-1، قبل أسبوع في الرياض.

وفي يوم مواجهة الاتحاد، يختار المدرب الأسترالي 20 لاعبًا للدخول إلى قائمة المباراة.

اللاعبون المستدعون لبعثة النصر

حراسة المرمى

بينتو ماتيوس

نواف العقيدي

عبد الرحمن العتيبي

الدفاع

سالم النجدي

نواف بوشل

سعد الناصر

عبد الإله العمري

محمد سيماكان

إينيجو مارتينيز

نادر الشراري

عواد أمان

الوسط

سامو كوستا

عبد الله الخيبري

أنجيلو جابرييل

سامي النجعي

ماجد قشيش

عبد الملك الجابر

حيدر عبد الكريم

الهجوم

كريستيانو رونالدو

جواو فيليش

أيمن يحيى

ساديو ماني

عبد الله الحمدان

كينجسلي كومان

سعد حقوي