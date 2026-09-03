88 متسابقا في انطلاقة ثاني جولات «تويوتا كسر الزمن»

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الجولة الثانية لبطولة السعودية تويوتا كسر الزمن 2026، الخميس، على حلبة كورنيش جدة، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وبدأ برنامج الجولة عند الساعة الثانية ظهرًا بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للسيارات المشاركة، للتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة، بالتزامن مع جولة التعرف على المسار، وبلغ عدد المسجلين في الجولة الثانية 88 متسابقًا ومتسابقة، ضمن 11 فئة، إلى جانب كأس السيدات.

وتواصل البرنامج بعقد الاجتماع الإلزامي للسائقين عند الساعة الخامسة مساءً، بحضور مسؤولي السباق والحكام، قبل أن تنطلق التجارب الحرة عند الساعة السادسة مساءً، بواقع جلسة واحدة لكل فئة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، شكلت التجارب فرصة للسائقين لاختبار أداء سياراتهم على المسار، وتقييم جاهزيتهم، وإجراء التعديلات اللازمة استعدادًا لمنافسات الجمعة.

وتتواصل منافسات الجولة الجمعة بانطلاق السباق الأول عند الساعة الرابعة عصرًا، يليه السباق الثاني عند الساعة السابعة والربع مساءً، حيث يسعى كل متسابق إلى تسجيل أفضل زمن ممكن، فيما يُحدد ترتيب الفائزين في كل فئة وفق أسرع زمن يُسجل خلال جلستي السباق، وتُختتم منافسات الجولة الثانية بإعلان الترتيب النهائي عند الساعة الحادية عشرة ليلًا، يليه حفل التتويج وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.

وتكتسب الجولة الثانية أهمية خاصة مع دخول البطولة النصف الثاني من موسمها المكوّن من ثلاث جولات، إذ تمثل محطة جديدة للمتسابقين لتعزيز نتائجهم ومواصلة المنافسة، قبل الانتقال إلى الجولة الثالثة والأخيرة المقررة على حلبة كورنيش جدة يومي 15 و16 أكتوبر المقبل.