الاتفاق يلاحق هاربورج بسبب «الطقم الثالث»

يتَّجه نادي الاتفاق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة في حق الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، على خلفية منشورٍ، انتقد فيه الطقم الثالث للفريق الأول لكرة القدم الموسم الجاري عبر منصة «إكس».

وبدأت الواقعة بعد أن نشر المغرِّد تركي الزهراني عبر حسابه في المنصة صورةً للطقم الثالث للاتفاق، ليتفاعل هاربورج مع المنشور، ويبدي رأيه في تصميمه، قائلًا: «مع كامل الاحترام والتقدير لأصدقائنا في نادي الاتفاق، هذا أقبح طقمٍ رأيته في حياتي».

وأثار تعليق مالك الخلود ردًّا رسميًّا من النادي الشرقي، إذ أعلن خالد الناصر، المتحدث الرسمي باسم الاتفاق، توجُّه الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سمعة النادي وهويَّته.

وقال الناصر: «إشارةً إلى تغريدة أ. بنجامين بن هاربورج، مالك نادي الخلود، يؤكد نادي الاتفاق أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة للحفاظ على سمعة النادي وهويَّته».

ولاقت القضية تفاعلًا كبيرًا في منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بين مؤيِّدٍ للطريق الذي سلكه الاتفاق، وآخر عدَّه مبالغة.