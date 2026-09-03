إنريكي: انتظرونا بين جماهيرنا في «حديقة الأمراء»

يعوّل فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم على الجولة الثالثة من الدوري، من أجل انطلاقة حقيقية على الملعب، بعد سوق انتقالات ناجح وقياسي خارج أسواره، عندما يواجه الجمعة على ملعبه المتصدر موناكو، قبل أيام من بداية مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن بطل الدوري، بقيادة الإسباني لويس إنريكي، سبق وأن عايش بداية موسم متعثرة، بسبب المواسم المكتظة بالمباريات، والفترة الإعدادية غير المكتملة، يُنتظر من الفريق تحقيق الانتصار في ملعب «حديقة الأمراء».

ولم يحقق بطل فرنسا حتى الآن أي انتصار في الدوري، ويدخل منافساته هذا العام كأبرز المرشحين لنيله، من أجل النجمة الـ15. لكن هذه البداية المتعثرة للباريسيين بدأت تثير التساؤلات. ويعود آخر انتصار لنادي العاصمة إلى 12 أغسطس، عندما أحرزوا الكأس السوبر الأوروبية على حساب أستون فيلا الإنجليزي «2-1».

ومنذ ذلك الحين، أطاح بهم لنس في الكأس السوبر الفرنسية «0-1»، وسقطوا في فخ التعادل مرتين بالنتيجة نفسها «2-2» في الدوري ضد كل من رين وليل، رغم أنهم أفلحوا في العودة في آخر أنفاس اللقائين، على الرغم من تأخرهم بهدفين كل مرة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي الخميس عن القوة الذهنية للاعبيه: «أعتقد أنه عندما نتحدث عن رياضة النخبة، فهذا هو الحد الأدنى المطلوب، لكن الوصول إلى هذا المستوى ليس بالأمر السهل».

وأضاف: «ما أظهرناه في المباريات الافتتاحية القليلة هو قوتنا الذهنية، وهي سمة نتمتع بها دائمًا. خضنا مباراتين صعبتين خارج ملعبنا في البداية، وهذا ليس بالأمر الهين أبدًا، ونتطلع للعودة إلى حديقة الأمراء، وإلى جماهيرنا، ونسعى للفوز في أول مباراة لنا على ملعبنا».

ولفت إلى أن الفريق يستعد دائمًا بشكل جيد للمباريات، لكن في أول جولتين، لا تسير الأمور دائمًا كما هو مخطط لها. هذه هي كرة القدم. النظرة دائمًا إلى المدى المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن موناكو فريق جيد، ومدربه محبوب جدًا، لأنه لا يخشى المخاطرة لجعل فريقه منافسًا عنيدًا ويقدم كرة قدم جذابة.

وعن سوق الانتقالات، أكد إنريكي: «حظينا بفترة انتقالات استثنائية. لقد قام الرئيس ولويس كامبوس بعمل رائع. أود أن أتوجه بالشكر للاعبين الذين غادروا. لقد كانوا عناصر أساسية في فوزنا بالألقاب خلال العامين الماضيين».

ومن المقرر أن يخوض لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيش مباراته الـ100 مع الفريق.

وشارك كل لاعبي الفريق في التدريبات، المفتوحة لوسائل الإعلام في مركز الفريق بضاحية بواسي الخميس، ومن بينهم أيضًا عثمان ديمبليه الذي حظي بفترة راحة الأسبوع الماضي.