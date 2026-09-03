الاتحاد يستعيد الشنقيطي.. ووصول ريوس

شارك مهند الشنقيطي، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في مناورةٍ خلال التدريب الجماعي، مساء الخميس، على ملعب النادي في جدة.

وواصل الفريق، تحت قيادة مدربه الألماني ينس فيسينج، الاستعداد لمواجهة النصر، حامل اللقب، السبت، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وركَّز فيسينج، كما أفادت مصادرُ «الرياضية»، على الجوانب الفنية، وفرض مناورةٍ على نصف مساحة ملعب النادي، شهِدت مشاركة جميع اللاعبين الأجانب، باستثناء الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط الجديد، الذي وصل إلى جدة في وقتٍ لاحقٍ.

ولفتت المصادر إلى حضور الشنقيطي في المناورة بعد إتمام برنامج تأهيله من إصابته الأخيرة في جدار البطن، التي غيَّبته عن الجولات الثانية والثالثة والرابعة، فضلًا عن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدّة، وصل ريوس، لاعب الاتحاد المنضم أخيرًا من بنفيكا البرتغالي، تمهيدًا للانتظام مع فريقه الجديد.

وهبطت الطائرة التي أقلَّت الكولومبي في تمام الـ 10:00 مساءًا، واستقبله ممثلون عن النادي، حسبما رصدت «الرياضية».