رودجرز: القحطاني موهبة رائعة.. وفتح أمامنا أبواب الفوز

نسب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الفضل في الفوز على الدرعية 2ـ0، الخميس، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي، إلى عقلية لاعبيه، مختصًا بالثناء الجناح الشاب محمد القحطاني.

وخلال مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «حققنا فوزًا مهمًا. نخوض عددًا كبيرًا من المباريات في فترة قصيرة، وكانت مباراتانا الأخيرتان أمام فريقين صاعدين يملكان الثقة والحيوية، لكننا أظهرنا عقلية قوية وقاتلنا حتى النهاية، رغم أننا لم نقدم أفضل مستوياتنا الفنية».

وأضاف: «في الشوط الأول كانت تحركاتنا بالكرة بطيئة، ولم نلعب بالأسلوب الذي نريده، لكننا تحسنا مع مرور الوقت وبدأنا نفرض تأثيرنا في المباراة. منحنا الدرعية بعض المساحات التي سمحت له بشن هجمات مرتدة، لكن بعدما أعدنا تنظيم الفريق وأصبح التواصل أفضل بين الخطوط، بالكرة ومن دونها، فرضنا سيطرتنا على مجريات اللقاء».

وتابع: «سجل ريتيجي ركلة جزاء بطريقة رائعة، ثم جاء الهدف الثاني بشكل ممتاز. سيطرنا على الكرة لفترات طويلة من الشوط الثاني، ولذلك أرى أن الانتصار كان رائعًا أمام فريق قوي يملك لاعبين جيدين، لكن الفضل الأكبر يعود إلى اللاعبين».

وتحدث رودجرز عن تطور كرة القدم السعودية، قائلًا: «كرة القدم السعودية تتطور. أنا هنا منذ وقت قصير، لكن عندما تنظر إلى الصورة على المدى البعيد، وتتابع تطور الأندية، إضافة إلى مشاركة المنتخب في كأس العالم، تدرك حجم التطور. أعتقد أن السعودية كانت من أكثر الدول التي شارك لاعبو دوريها المونديال، وهذا مؤشر واضح على التطور الذي تشهده الكرة السعودية».

وردًا على استفسار من «الرياضية» حول تغيير أسلوب الضغط باستخدام الجناح الغاني بونسو باه خلال الشوط الثاني أوضح: «غيّرنا جهة الضغط. في البداية كنا نضغط من خلال القحطاني، ثم حاولنا في الشوط الثاني الضغط من الجهة اليمنى للدرعية، لذلك أجرينا بعض التعديلات على طريقة الضغط».

وأضاف: «كان لمصعب دور مهم في تنفيذ الضغط، وهذا سمح لبونسو باه بالتقدم إلى الأمام بشكل أكبر. عدّلنا تمركز اللاعبين وطريقة الضغط والجهة التي نضغط منها، وهو ما ساعدنا على الظهور بصورة أفضل. في الشوط الأول كان الأداء أقرب إلى العمل الفردي، بينما ظهر الفريق بشكل جماعي أفضل في الشوط الثاني».

وأسهب مدرب القادسية في الثناء على محمد القحطاني قائلًا: «هو موهبة رائعة، ولاعب مميز من الناحية الفنية، وتسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها هدفنا الأول. وبعد ذلك دفعنا بكاميرون بويرتاس، وأدى دخوله إلى منح الفريق توازنًا أكبر».

وأردف: «لاعبونا السعوديون قدموا أداءً قويًا. جهاد، على سبيل المثال، قدم تمريرات ممتازة، باستثناء الدقيقة الأخيرة «قالها ضاحكًا».

وتابع: «محمد أبو الشامات كان استثنائيًا في آخر مباراتين، أما القحطاني فكانت هذه أول مباراة يبدأها أساسيًا مع الفريق، ولا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم، لكنه قدم فنيًا بعض اللحظات المميزة».

وأكمل: «مصعب ظهر بصورة أفضل عندما التزم بشكل أكبر بالواجبات التكتيكية في الشوط الثاني».

وعن الحالة البدنية للفريق، قال رودجرز: «من الناحية البدنية، أعتقد أننا في حالة جيدة. نخوض مباراة كل بضعة أيام، وكانت بدايتنا في الدوري صعبة بسبب ضغط جدول المباريات، لكن اللاعبين يعرفون ما هو مطلوب منهم، ويعملون بجد كل يوم».

وأضاف: «الأمر يعتمد على المجموعة بأكملها. المباراة ليست 11 لاعبًا ضد 11، وإنما 18 لاعبًا ضد 18. يجب أن تكون لديك دكة بدلاء قوية، وأن تكون قادرًا على إشراك اللاعبين وتغيير نسق المباراة. عندما يشعر أحد اللاعبين بالتعب، يدخل البديل ويمنح الفريق طاقة جديدة».

وختم رودجرز: «أطلب من اللاعبين أن يكونوا أقوياء بدنيًا وأن يضغطوا باستمرار، وأنا فخور جدًا بما يقدمونه. سنستعيد طاقتنا، ولدينا قسم للعلوم الرياضية على مستوى عالٍ، وسنتمكن من تجاوز هذه الفترة الصعبة».

وطابق «بنو قادس» رصيدي الهلال والنصر، فرسي الصدارة، بواقع 12 نقطة مع مباراة زائدة عنهما، فيما بقي الدرعية عند 7 نقاط.