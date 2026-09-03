بتفاعل واسع في «LEAP 2026» مجموعة stc تختتم مشاركتها بإطلاق مشاريع رقمية وتوقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في المنطقة

اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، والشريك الاستراتيجي لمؤتمر ليب 2026 للعام الخامس على التوالي، مشاركتها بعد أربعة أيام حافلة شهدت توقيع سلسلة من الشراكات الاستراتيجية والإعلان عن عدد من المبادرات الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في السعودية.

وشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان بن محمد الوتيد، في الجلسة الحوارية الرئيسية للمؤتمر، مستعرضًا مشهد الذكاء الاصطناعي في المملكة ودور المجموعة في تمكين الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال: «تشهد المملكة تحولًا متسارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتركز شراكة مجموعة stc مع «هيوماين» على ثلاثة محاور رئيسية تشمل البنية التحتية لمراكز البيانات، والاتصال، والوصول إلى السوق. كما تعمل المجموعة من خلال شركتها التابعة center3 على تطوير بنية تحتية متقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بطاقة استيعابية تبدأ من 250 ميغاواط، بالتوازي مع توسيع شبكات الاتصال العالمية عبر الكابلات البحرية والشبكات الأرضية والأقمار الصناعية لربط مراكز الذكاء الاصطناعي في المملكة بالعالم».

واستعرضت المجموعة خلال مشاركتها في المؤتمر مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والرياضة والإنشاءات والعقارات، وشهد جناح stc إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من الزوار الذين توافدوا للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي توظفها المجموعة وشركاتها التابعة لتعزيز الكفاءة ودعم رحلة التحول الرقمي.

وعلى صعيد الشراكات، واصلت مجموعة stc خلال المؤتمر تعزيز تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، حيث أبرمت المجموعة وشركاتها التابعة عددًا من الاتفاقيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتقنيات الجيل الخامس المتقدمة، والحوسبة السحابية، والحلول الرقمية المخصصة لمختلف القطاعات.

وفي إطار دورها المحوري لتعزيز قدرات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في المملكة، وسّعت المجموعة تعاونها مع «أمازون ويب سيرفسز» ليشمل التقنيات السحابية والخدمات الرقمية والأمن وتنمية المهارات، وذلك بهدف تسريع اعتماد الحلول السحابية في المملكة، من خلال الجمع بين البنية التحتية السحابية لشركة «أمازون ويب سيرفسز» وخبرات مجموعة stc في السوق المحلية، لتقديم حلول متقدمة تلبي احتياجات الجهات الحكومية والشركات والمنشآت الصغيرة في مختلف القطاعات الحيوية. كما تعاونت المجموعة مع شركة «AMD» لتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية من الجيل القادم، من خلال التكامل بين قدرات «AMD» في مجال الحوسبة عالية الأداء ومنظومة stc المتقدمة للحوسبة السحابية والاتصالات، بما يدعم تقديم خدمات حوسبة متطورة، وتطبيقات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتوفير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع «إنتل» لاستكشاف تقنيات متقدمة تسهم في تطوير تجارب رقمية أكثر ذكاءً في المملكة، تشمل أجهزة الحاسب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الذكاء الاصطناعي الطرفي والهجين، والبنية التحتية لمراكز البيانات من الجيل القادم، إلى جانب تنمية المهارات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات عملية تخدم قطاع الأعمال.

وتعزيزًا لقدرات شبكات الجيل الخامس (5G) للمجموعة، وقعت stc اتفاقية تمتد لعدة سنوات مع شركة «إريكسون»، بهدف توسيع نشر شبكات الجيل الخامس (5G) في السعودية، بما في ذلك أول نشر تجاري في العالم لأجهزة Ericsson Radio 4496 التي تدمج الطيف الترددي على نطاق 600 ميجاهرتز الذي استحوذت عليه stc مؤخرًا، بهدف توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس (5G)، وتحسين التغطية داخل المباني، وخفض استهلاك الطاقة. كما تعاونت المجموعة مع «سيسكو» لعدة أعوام بهدف تطوير عمليات شبكة المجموعة وفق معايير الشبكات الذاتية من المستوى الرابع (L4 Autonomous)، من خلال تطبيق آليات أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه الآليات للشبكة ضبط إعداداتها ومعالجة الأعطال وتحسين أدائها ذاتيًا وبشكل لحظي، بالاعتماد على التحليلات المدعومة بمنصة «Splunk».

وامتدت شراكات المجموعة خلال المؤتمر لتشمل منظومة مراكز البيانات في المملكة، إذ وقعت اتفاقية مع شركة «إز دي تك» لربط مراكز بيانات الشركة في المملكة، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات الاتصال لدى شركات الحوسبة السحابية الكبرى والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما كشفت المجموعة عن شراكة مع «داتافولت» لتقديم شبكة اتصال محايدة لمزودي خدمات الاتصالات في المملكة، بما يسهم في توفير مجموعة أوسع من الخيارات والارتقاء بمرونة شبكات الاتصال لعملاء مراكز البيانات.

وعلى صعيد الحلول الرقمية الموجّهة للقطاعات الحيوية، وقّعت stc مذكرة تفاهم مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج الإعلامي في المملكة، وتشمل مراكز الإنتاج الحديثة، ومنصات سحابية آمنة لعمليات ما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى التقنيات الجديدة مثل عمليات الإنتاج الافتراضي وأدوات الواقع المعزز وحلول الذكاء الاصطناعي عبر جميع مراحل إعداد المحتوى. وفي مجال البيئة والاستدامة، وقعت المجموعة اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لمراقبة المحمية، استنادًا إلى تجربة أولية ناجحة وظفت كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبنية تحتية لأبراج اتصالات تعمل بالطاقة الشمسية.

وفي القطاع الرياضي، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع أكاديمية مهد الرياضية لتعزيز التعاون في مجال الحلول الرقمية الذكية التي تدعم منظومة اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في المملكة، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقييم القدرات البدنية والمهارية والسلوكية للرياضيين، وتحديد المسارات الرياضية المناسبة لهم.

وفي إطار تعزيز حضور المجموعة في منظومتي التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة، أعلن «قطاف»، برنامج الولاء الخاص بمجموعة stc، عن إبرام شراكات مع كل من منصة «سلّة» وشركة «نون» وتطبيق «سمسا»، تتيح لأعضاء البرنامج خيارات أوسع لكسب النقاط واستبدالها.

كما أبرمت المجموعة شراكة مع شركة «البواني» لتطوير أعمال الإنشاءات بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز السلامة وخفض التكاليف التشغيلية.

وأبرزت مشاركة مجموعة stc في مؤتمر ليب 2026 الضوء على دورها المحوري في دعم مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستويات الابتكار ودعم القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحويل طموحات المملكة إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.