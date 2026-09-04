هوساوي بديلا.. 60 دقيقة تطيح ببيدرو

قرَّرت إدارة كرة القدم في شركة النادي الأهلي إقالة البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي، وتكليف أسامة هوساوي بتولي مهامه خلال الفترة المقبلة عقب اجتماع ثلاثي، استمرَّ 60 دقيقة، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاجتماع، الذي جرى عصر الخميس، ضمَّ أحمد الشنقيطي، رئيس اللجنة التنفيذية، وفابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي، وأحمد الثبيتي، عضو اللجنة، وانتهى بالاتفاق على إقالة بيدرو قبل الاجتماع معه، وإبلاغه بالقرار.

وبيَّنت أن قرار إبعاد المدير الرياضي البرتغالي جاء بعد الخسارتين أمام الخلود والهلال في الجولتين الثانية والثالثة من دوري روشن السعودي، إضافةً إلى حالة السخط الجماهيري على نتائج الفريق ومستوياته خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن مسؤولي الشركة أجروا، مساء الأربعاء، مشاورات مع عدد من قادة الفريق الأول لكرة القدم ونجومه، وناقشوا معهم وضع الإدارة الرياضية، واستمعوا إلى آرائهم حيال استمرار بيدرو من عدمه.

وكانت شركة النادي الأهلي أعلنت، 2 أكتوبر 2025، تعيين روي بيدرو باراز مديرًا رياضيًّا، قادمًا من بنفيكا البرتغالي.