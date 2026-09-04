الخليج يجدد شراكة الأساسية

وقَّع نادي الخليج عقدَ رعايةٍ مع الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة، مساء الأربعاء 2 سبتمبر 2026، خلال مراسمَ جرت في بهو النادي، لتواصلَ بموجبه «الأساسية» رعايتها الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسمَ رياضيةٍ إضافيةٍ.

ومثَّل نادي الخليج في توقيع العقد علي المحسن، الرئيس التنفيذي، فيما مثَّل الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة عبد الرحمن العرفج، الرئيس التنفيذي.

ويأتي توقيع العقد الجديد امتدادًا لشراكةٍ جمعت نادي الخليج و«الأساسية» على مدى المواسم الثلاثة الماضية، لتتجدَّد لثلاثةِ مواسمَ رياضيةٍ إضافيةٍ في خطوةٍ تعكس استمرارية العلاقة، والثقة المتبادلة بين الطرفين.

وتأتي مواصلة الشراكة ضمن جهود نادي الخليج لتعزيز علاقاته مع القطاع الخاص، وبناء شراكاتٍ تجاريةٍ مستدامةٍ وطويلة المدى، بما يسهم في دعم مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، وتنمية الجانب الاستثماري للنادي، وتحقيق قيمةٍ مضافةٍ للطرفين على المستويين الرياضي والاستثماري.