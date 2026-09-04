لاج: تلقّيت 14 رسالة تؤكد صحة ركلة الجزاء

عبَّر البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، عن استغرابه بسبب إلغاء ركلة الجزاء المحتسبة لمهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز خلال الشوط الأول أمام القادسية، الخميس، في خامس جولات دوري روشن السعودي، مؤكدًا أحقية لاعبيه في الخروج بنتيجةٍ أفضل.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا المباراة التي انتهت قدساويةً بثنائيةٍ نظيفةٍ، قال: «لعبنا أمام منافسٍ من أفضل فرق الدوري دفاعيًّا وهجوميًّا. حضَّرنا للمباراة بشكلٍ جيدٍ، وكانت لدينا فرصةٌ عن طريق داروين، كما حصلنا على فرصةٍ أخرى في الشوط الأول، لكننا لم نتمكَّن من التسجيل».

وأضاف: «أقدِّر ما قدَّمه لاعبونا، فقد التزموا باستراتيجيتنا. لو نظرنا إلى الخطة والفرص التي صنعناها، ربما كنا نستحقُّ نتيجةً أفضل».

وتابع: «الفرص الأفضل كانت من نصيبنا، وحتى ركلة الجزاء كانت لمصلحتنا. لا تنسوا أننا حصلنا على ركلة جزاءٍ، وبعد ذلك لا أعرف لماذا تدخَّلت تقنية حكم الفيديو المساعد، ولا أعرف سبب إلغائها».

وأردف: «من المهم الحديث عن هذا الأمر، لأن الفرص كانت لمصلحتنا حتى لحظة احتساب ركلة الجزاء للقادسية. حتى ذلك الوقت، كانت الأفضلية لنا».

وزاد: «لقد بنينا فريقًا تنافسيًّا، وعندما وصلت إلى غرفة تبديل الملابس وجدت 14 رسالةً على هاتفي، كلها تقول إن ركلة الجزاء كانت صحيحةً».

وعن الأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة، وطرد المهاجم الإسباني أوسكار رودريجيز، قال لاج: «تحدَّثت مع الحكم حول ما حدث في الدقائق الأخيرة. هو اتخذ قرارًا بإشهار البطاقة الحمراء في ظل حرارة اللحظة، لكن من وجهة نظري، كان اللاعبان يستحقَّان بطاقةً صفراء فقط».

وتحدَّث عن مشروع الدرعية، قائلًا: «ما أريد قوله: إن منطقة الدرعية تملك تاريخًا كبيرًا في السعودية، وطموحي مساعدةُ النادي في أن يصبح أفضل ضمن هذا المشروع المهم. وبدأنا الدوري بشكلٍ جيدٍ».

واستطرد: «في نهاية المطاف، جميعنا نعمل من أجل تطوير الدوري، وأن نصبح أفضل. علينا جميعًا أن نتحمَّل مسؤولية تطوير المسابقة، والمضي بها إلى الأمام».

وعدَّ المدرب فريقَ القادسية مثالًا جيدًا لما يريد الوصول إليه مع الدرعية خلال العامين، أو الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتحدَّث عن تأثير ضغط جدول المباريات بالقول: «لا نملك كثيرًا من الحصص التدريبية، وخضنا مبارياتٍ أمام الأهلي والنصر والقادسية، لكنَّنا نحاول التعلم من كل مباراةٍ حتى نكون أكثر تنافسيةً في المستقبل».

واستذكر شريط الفرص لإثبات جودة ما قدَّمه فريقه قائلًا: «عندما تنظر إلى الفرص التي صنعناها، كانت لدى داروين فرصةٌ ممتازةٌ، وأتذكَّر أيضًا الركلة الحرة التي اصطدمت بالقائم. أعتقد أننا صنعنا خمسَ فرصٍ كبيرةً. حتى بعد أن أصبحت النتيجة 2ـ0، حصلنا على فرصٍ، ولو سجلنا قبل الدقيقة 80 لكانت المباراة مختلفةً».

وأردف: «علينا أن نكون قادرين على خلق سيناريوهاتٍ مختلفةٍ خلال المباراة، وأن نتطوَّر بشكلٍ عامٍّ».

وحول استبعاد الجناح الجزائري عادل بولبينة من قائمة المباراة، ذكر لاج: «كان قرارًا فنيًّا».

وتجمَّد رصيد الدرعية عند سبع نقاطٍ بعد تلقيه هزيمةً ثانيةً مقابل تعادلٍ واحدٍ وانتصارين.