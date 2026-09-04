هال سيتي يجدد عقد بلومي حتى 2029

مدد نادي هال الإنجليزي، الثلاثاء، عقد الجناح الجزائري الدولي محمد بلومي لثلاثة مواسم، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وسجل بلومي «24 عامًا» خمسة أهداف، وقدم ست تمريرات حاسمة في 36 مباراة منذ انضمامه من نادي فارينسي في أغسطس 2024.

بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها في نوفمبر 2024، شارك الجناح في 25 مباراة خلال حملة الفوز بتصفيات بطولة «التشامبيونتشيب» في الموسم الماضي.

كما سجل بلومي أهدافًا في مباراتي التعادل مع شيفيلد وينزداي وأكسفورد يونايتد، قبل أن يتألق في مواجهة الإياب من نصف نهائي التصفيات المؤهلة للممتاز أمام ميلوول، ويسجل هدفًا ويصنع التمريرة الحاسمة للهدف الثاني.

بدأ الجناح المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة للدوري الممتاز على ملعب ويمبلي ضد ميدلسبره، ثم شارك للمرة الأولى في المباراة الافتتاحية للموسم ضد مانشستر يونايتد «2-0»، ولعب الدقائق كاملة.

كما جدد النادي عقود ثلاثة لاعبين آخرين للمدة نفسها، وهم لاعب خط الوسط ريجان سلاتر، والمهاجم أولي ماكبيرني، والمدافع تشارلي هيوز، لمدة ثلاثة مواسم مع خيار موسم إضافي.

كذلك وقع كل من لاعب الوسط مات كروكس والمدافع المخضرم جون إيجان عقدًا جديدًا لعامين إضافيين، مع خيار التمديد لموسم ثالث.