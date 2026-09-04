توتنام يطوي صفحة ريتشارليسون

استبعد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون من قائمة فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم المؤلفة من توتنام 25 لاعبًا في الدوري الممتاز لكرة الخميس، ما يثير الشكوك حول مستقبله مع النادي اللندني.

وأصرّ الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب توتنام، بعد الخسارة على ملعبه أمام نيوكاسل 0-2 السبت، على أن ريتشارليسون :«قال مرات عديدة إنه يريد الرحيل ويمكن أن يودّع النادي اللندني قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية».

وأصدر المهاجم البرازيلي بيانا لاذعًا على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين قال فيه «لن يقرر أي شخص مستقبلي مرة أخرى أبدا».

لكن المحادثات بشأن العودة المحتملة إلى إيفرتون الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2018 و2022، توقفت قبل الموعد النهائي مساء الثلاثاء.



ورغم ذلك، تظل فترات الانتقالات الأخرى حول العالم مفتوحة، وقد تم ربط طرابزون سبور التركي مع ريشارليسون قبل الموعد النهائي لإقفال سوق الانتقالات الجمعة في تركيا.

ويكافح المهاجم البالغ 29 عامًا لإحداث تأثير في توتنام منذ انتقاله إلى شمال لندن قبل أربعة أعوام.

وسجل ريتشارليسون، الذي كان صريحًا في الماضي بشأن معاناته من صراعات نفسية، 12 هدفًا خلال الموسم الماضي مجنبا توتنام بصعوبة الهبوط إلى المستوى الأول «تشامبيونتشيب».