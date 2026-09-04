الاتحاد ينقل كيلر إلى بيفيرين

أعار نادي الاتحاد الكاميروني ستيفان كيلر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى إس كي بيفيرين البلجيكي مساء الخميس، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وتمتد الإعارة موسمًا واحدًا، وخلاله سيتكفل الاتحاد، طبقًا للمصادر، بسداد جزاء من رواتب اللاعب، الذي انضم إلى «النمور» الشتاء الماضي معارًا من ليماسول القبرصي قبل شراء عقده في وقتٍ سابقٍ الصيف الجاري.

وقبل إغلاق فترة الانتقالات في الدوري البلجيكي، اتفق الناديان على انتقال كيلر إلى إس كي بيفيرين، وشارك في إدارة المفاوضات فهد أبوعائشة، وكيل اللاعب.

وتُغلَق الفترة في تمام الـ 1:00 من صباح الجمعة بتوقيت السعودية. وخلال الساعتين اللتين سبقتا ذلك الموعد، جرت مطابقة أوراق كيلر على نظام «TMS» الإلكتروني العالمي، المخصص من قِبَل الاتحاد الدولي «فيفا» لانتقالات اللاعبين.

ولعِب الكاميروني، البالغ من العمر 25 عامًا، المباريات الخمس الأولى لـ «الإتي» هذا الموسم، وغاب عن قائمة السادسة.