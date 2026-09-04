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ريوس يصل

2026.09.04 | 01:04 am
وصل الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط، إلى جدة مساء الخميس، للانتظام في صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بعدما ضمَّه النادي السعودي من بنفيكا البرتغالي. (المركز الإعلامي- الاتحاد)
ريوس يصل

ريوس يصل

ريوس يصل

ريوس يصل

ريوس يصل

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