ريوس يصل

وصل الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط، إلى جدة مساء الخميس، للانتظام في صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بعدما ضمَّه النادي السعودي من بنفيكا البرتغالي. (المركز الإعلامي- الاتحاد)