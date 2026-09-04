مهرجان ولي العهد ينطلق بـ 1640 مطية و 38 شوطا

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، انطلق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة ، الجمعة، على ميدان الطائف التاريخي.

وبدأت المنافسات بدخول المشاركين في لقاء أشواط مزاين فردي مفاريد (شعل، صفر، وضح) وأداء القسم إيذانًا ببدء السباق، على فترتين صباحية ومسائية.

وسيطرت المطية "متعبه" لمالكها السعودي سليمان سلامه الجهني على أولى أشواط مهرجان ولي العهد للهجن في فئة "الحقايق" المخصصة للأشواط العامة "بكار" في يومه الافتتاحي، ونجحت في تحقيق التوقيت الأفضل البالغ 2:53.932 دقيقة، حيث شهد اليوم الأول مشاركة 1640 مطية موزعة على 38 شوطاً، تنافست على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لمسافة 2 كيلومتر.

وشهدت الفترة المسائية مشاركة 719 مطية موزعة على 17 شوطاً، فيما شهدت الفترة الصباحية 921 مطية موزعة على 21 شوطاً، فيما خصصت اللجنة المنظمة مبلغ 13.3 مليون ريال، مجموع جوائز فئة الحقائق، منها 1.8 مليون جوائز الفترة الصباحية، و1.5 مليون مجموع جوائز الفترة المسائية اليوم.

كما شهدت المنافسات ظهور لافت لأشواط للانتاج السعودي في خطوة تعزز المنتج السعودي بعدما حسمت 9 أشواط مقابل 4 للإماراتية و3 للقطرية وشوط واحد للكويتية

ويشهد المهرجان -للمرة الأولى-، إقامة أشواط المزاين للإبل في ألوان: (الشقح، والشعل، والحمر، والصفر، والمجاهيم، والوضح وهجن أصايل).

والمهرجان من تنظيم الاتحاد السعودي للهجن ويستمر 13 سبتمبر الجاري، على ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال.