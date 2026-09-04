في مباراته الأولى.. البديل أويدا يهدي ليل 3 نقاط

أهدى المهاجم البديل الياباني أياسي أويدا فريق ليل الفرنسي الأول لكرة القدم صدارة الدوري بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى مضيفه تولوز 1-0، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الخميس.

وسجل أويدا، الوافد الجديد إلى فرنسا قبل ثلاثة أيام في صفقة بقيمة 15 مليون يورو، والذي كان قد دخل في الدقيقة 57 بدلًا من المخضرم أوليفييه جيرو «39 عامًا»، الهدف في مباراته الأولى مع ليل بعدما تابع برأسه كرة أبعدها بصعوبة الحارس الشاب ماتيس نيفلور، الذي دخل بدوره بدلًا من غيوم ريست «73».

وسجل أويدا «28 عامًا» مع فينورد الهولندي 25 هدفًا في 31 مباراة بالدوري الموسم الماضي، ليتوج أفضل هداف. كما فاز بلقب الكأس 2024.

ورفع ليل، الذي حقق فوزه الثاني مقابل تعادل، رصيده إلى سبع نقاط في المركز الأول مؤقتًا بانتظار بقية نتائج المرحلة، فيما تجمد تولوز عند نقطة يتيمة في المركز السادس عشر.

ويتحضر ليل، الذي يشرف على تدريبه دافيدي أنشيلوتي، نجل المدرب كارلو أنشيلوتي، بأفضل طريقة ممكنة لمباراته أمام ريال بيتيس الإسباني الثلاثاء في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وباع ليل الموهبة الشابة المغربي أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، والبلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو مقابل 60 مليونًا إلى نيوكاسل، قبل إقفال سوق الانتقالات.

واستهل بطل فرنسا أربع مرات الدوري بفوز على أنجيه 2-0، قبل أن يفرّط بتقدمه بهدفين على أرضه أمام باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ليخرج بتعادل 2-2.