بعد غياب مباراتين.. برشلونة يستعيد جافي

استعاد نادي برشلونة خدمات لاعب الوسط الدولي جافي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الأولى ضد إلتشي، وشارك في الحصة التدريبية الجماعية الخميس.

وكان الجهاز الطبي للنادي شخص إصابة اللاعب المتوج بكأس العالم مع إسبانيا بكدمة في الركبة واستبعد من مباراتي أتلتيك بلباو ورايو فاليكانو.

كما شارك المهاجم البرازيلي الجديد جابرييل خيسوس في الحصة التدريبية الأولى له بعد انتقاله في اليوم الأخير لسوق الانتقالات من أرسنال الإنجليزي بعقد حتى 2029، مقابل 10 ملايين زائدًا الإضافات.

وسيحل حامل لقب الدوري الموسمين الماضيين ضيفًا على فالنسيا الأحد لحساب الجولة الثالثة. ويتصدر الفريق جدول الترتيب بتسع نقاط بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد الذي سيسافر لمواجهة ريال بيتيس الجمعة في افتتاح مباريات الأسبوع الرابع.