كايروكي وGhostly Kisses تجمعان عالمين موسيقيين في جدة

شهد مسرح «عبادي الجوهر أرينا» ليلة موسيقية جمعت فرقة كايروكي والفنانة الكندية Ghostly Kisses، في حفل تنقل بين صخب الروك البديل والأجواء التفاعلية، وجاء الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه، وضمن فعاليات موسم جدة.

وشكل الحفل لحظة خاصة لجمهور كايروكي، إذ قدمت الفرقة ألبومها الجديد «سوبرنوفا» للمرة الأولى على المسرح، لتتحول الأغنيات التي استمع إليها الجمهور حديثًا إلى تجربة حية ردد كلماتها وتفاعل معها منذ اللحظات الأولى، إلى جانب مجموعة من أبرز أعمال الفرقة التي ارتبطت بجمهورها خلال الأعوام الماضية.

وفي مساحة موسيقية مختلفة، أخذت Ghostly Kisses الجمهور إلى عالمها الهادئ بصوتها وألحانها الحالمة، واحتفلت بألبومها الجديد «Across the Pond»، مقدمة عددًا من أغنياته إلى جانب أعمالها المعروفة، في عرض جمع بين الموسيقى الإلكترونية والبوب البديل.

وجاء الحفل بتنظيم «بنش مارك» التي قدمت تجربة جمعت هويتين موسيقيتين مختلفتين على مسرح واحد.