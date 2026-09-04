الرابطة توافق على تجديد عقود النصر

تلقت إدارة نادي النصر موافقة رابطة دوري المحترفين على تجديد عقود لاعبي الفئات السنية وفريق 21 عامًا لكرة القدم المشاركين في دوري «جوي» للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الموافقة تشمل أيضًا تجديد عقود مدربي الفئات السنية في القطب العاصمي.

وكانت لجنة الرقابة المالية رفضت طلب إدارة النصر المتعلق بتجديد عقود عدد من لاعبي الفئات السنية في أغسطس الماضي.

وأبلغت اللجنة حينها إدارة النصر بعدم إمكانية إبرام عقود جديدة أو تجديد العقود القائمة، مؤكدة أنَّ إجراءات الرقابة المالية تشمل مختلف فرق النادي، بما فيها الفئات السنية، وليست مقتصرة على الفريق الأول.

وشدَّدت اللجنة على أن توقيع أي عقد خلال فترة سريان الرقابة سيعرّض النادي لعقوبات إضافية.

وعانى الأصفر العاصمي من الرقابة المالية نظير ديون تجاوزت 800 مليون، وفق ما ذكرته مصادر خاصة بـ«الرياضية» 25 يوليو الماضي.

ويلعب النصر مباراته الثانية في دوري «جوي» للنخبة تحت 21 عامًا أمام الفتح، الأحد، في الأحساء بعد أن كسب الأولى ضد الجبلين برباعية بيضاء، الإثنين، في الرياض.