العيسى: النصر أكثر استقرارا.. واثنان قوة ضاربة

في عمر 21 عامًا برز إبراهيم العيسى في خط وسط فريق النصر الأول لكرة القدم موسم 1993.

أسهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والخارجية، بينها كأس السوبر الآسيوي الذي قاد فريقه إلى المشاركة في كأس العالم للأندية 2000، قبل أن تنهي الإصابة مسيرته مبكرًا في سن 28 عامًا.

العيسى، تحدث في حوارٍ مع «الرياضية»، عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد، السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي والعديد من الملفات الأخرى.

01

الاتحاد والنصر.. واحدة من أبرز مواجهات الكرة السعودية، ماذا تعني لك هذه المباراة وأنت الذي عشت أجواءها لاعبًا؟

مباراة النصر والاتحاد دائمًا تتمتع بطابع خاص، فهي «كلاسيكو» فني وجماهيري، وتتميز بالإثارة، ودائمًا يكون لها تأثير في تحديد المسار، سواء في الدوري أو الكأس.

طبعًا هذا يرجع إلى امتلاك الفريقين جماهيرية كبيرة، ووجود إدارات سابقة على مستوى عالٍ، إضافة إلى الاهتمام الإعلامي الكبير من جميع وسائل الإعلام السعودية، سواء النصراوية أو الاتحادية أو الإعلام السعودي بشكل عام.

وبغض النظر عن الاختلاف الفني بين الفريقين، دائمًا لا يرضى النصر أو الاتحاد بالخسارة، خصوصًا أن الفريقين حريصان على النقاط، ولذلك فإن هذه المباراة دائمًا ما تكون «كلاسيكو» ممتع للجميع، سواء للجمهور الاتحادي أو النصراوي أو المتابع بشكل عام، وأصبحت تحظى بمتابعة عربية وعالمية، وأتوقع أن يكون «الكلاسيكو» ممتعًا، خاصة أنه يأتي في بداية الدوري.

02

من واقع تجربتك، ما الذي يجعل مباريات الاتحاد والنصر مختلفة عن بقية مواجهات الدوري؟

مباراة النصر والاتحاد دائمًا مختلفة من ناحية القيمة، سواء الفنية أو النقطية.. الفريقان دائمًا لا يرضيان بالخسارة، وحريصان على الفوز وتحقيق البطولات، وطموحهما عالٍ بحكم مكانتهما في الكرة السعودية.

لذلك، عندما نتحدث عن النصر والاتحاد، فنحن نتحدث عن فريقين يمتلكان تاريخًا وجماهيرية كبيرة، وفي الأعوام الأخيرة أصبح الفريقان يضمان نجومًا على مستوى عالمي، وهذا يزيد من شدة الاهتمام بالمباراة.

دائمًا مباريات النصر والاتحاد تحدث فيها أحداث غير متوقعة، وهذا ما يجعلها مختلفة وتشد المتابع، سواء في السعودية أو خارجها، سواء كان نصراويًا أو اتحاديًا.

03

كيف تقرأ حظوظ النصر في مواجهة السبت وما العامل الذي تعتقد أنه سيكون مفتاح الفوز؟

طبعًا نادي النصر يمر ببعض الظروف في بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق بعملية التسجيل، وكانت هناك قيود أثرت في هذا الجانب، وأعتقد أن هذا الأمر قد يكون مؤثرًا بشكل كبير على الفريق.

لكن في المقابل، يتمتع النصر بالاستقرار الفني منذ الموسم الماضي، وكان هناك استقرار فني ونجوم مؤثرون في الفريق.. وأعتقد أن هذا الاستقرار يمكن أن يكون عاملًا مهمًا في المباراة.

النصر أكثر استقرارًا وأكثر انسجامًا، ويملك مدربًا جيدًا، وشاهدناه في المباراة السابقة يقدم مستويات جيدة.

وهناك عدة عناصر في النصر يمكن أن تصنع الفارق في المباراة، مثل جواو فيليش وساديو ماني، إضافة إلى وجود عدد من النجوم الآخرين.

ومن الطبيعي أن بعض اللاعبين لا يقدمون أفضل مستوياتهم منذ أول مباراة في الموسم، وإنما يرتفع مستواهم تدريجيًا من مباراة إلى أخرى، وهذا ما تعودنا عليه من بعض اللاعبين.

إضافة إلى ذلك، وجود الهداف كريستيانو رونالدو مهم جدًا، فالخبرة لها دور كبير في مثل هذه المباريات، وهذا ما شاهدناه في المباريات السابقة بين النصر والاتحاد.

04

أين تتوقع أن تكون نقطة الحسم فنيًا في المباراة، وأي خطوط الفريقين تملك الأفضلية؟

دائمًا المباريات الكبيرة من الصعب التوقع فيها بالنتيجة، لكن أعتقد أن الفريق الذي يتحكم في الاستحواذ، ويسيطر على منطقة وسط الملعب، ويستغل الفرص التي تتاح له، ويقلل من الاندفاع والأخطاء، سيكون الأقرب لحسم المباراة.

وأعود وأقول إن انسجام النصر منذ الموسم الماضي سيكون له دور كبير، سواء في خط الوسط أو الدفاع أو الهجوم وحتى حراسة المرمى.

ومن ناحية المستوى الفني، أعتقد أن كفة النصر أعلى، خاصة أن نتائجه في بداية الموسم أفضل، وحقق أربعة انتصارات، مقارنة بنتائج الاتحاد.

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن النصر سيحسم المباراة، لأن المباريات الكبيرة، سواء «الكلاسيكو» أو «الديربي»، لا تقف دائمًا على المقاييس.. التركيز داخل المباراة هو الذي يحسم، وأتوقع أن النصر قادر على حسم المواجهة.

05

من اللاعب النصراوي الذي ترى أنه قادر على صناعة الفارق أمام الاتحاد؟

هناك أكثر من لاعب في النصر يمكن أن يحدث الفارق، لكن من أبرز الأسماء، خاصة مقارنة بالموسم الماضي، جواو فيليش، وكذلك ساديو ماني في الطرف الأيسر.

طبعًا هناك نجوم آخرون في الفريق، لكن أرى أن فيليش وماني من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

أما وجود كريستيانو رونالدو، فهو بحد ذاته عامل مهم، لأن خبرته في المباريات الكبيرة يمكن أن يكون لها تأثير واضح.

06

ما الذكرى التي لا تزال عالقة في ذاكرتك من مواجهات الاتحاد والنصر؟

مباريات الاتحاد والنصر دائمًا تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، سواء في جدة أو الرياض، وهذا أكثر ما يبقى في الذاكرة. حضور الجمهور كان دائمًا ممتعًا للمتابع واللاعب، وكنا نشعر بقيمة هذه المباريات عندما نلعب أمام الجماهير، سواء في جدة أو الرياض.

والآن، إضافة إلى الجماهير، هناك أيضًا وجود اللاعبين العالميين في الفريقين وفي الدوري السعودي بشكل عام، وهذا أعطى المباراة اهتمامًا أكبر.

أما ما أتمناه من نادي النصر، فهو الهدوء والتركيز وعدم الاستعجال، مع تقليل الأخطاء، خاصة في منطقة الدفاع، واستغلال الفرص التي تحصل للفريق.

النصر منذ الموسم الماضي، يصنع كمية كبيرة من الفرص، لكن تقريبًا نصفها لا يوفق الفريق في إحرازها، والنصف الآخر يتمكن من تسجيله.. وفي بعض ظروف المباريات، الأمور لا تكون دائمًا على حسب رغبة اللاعب أو المدرب، وإنما تعتمد على التركيز في اللحظة المناسبة.

لذلك أتمنى من النصر أن يكون هادئًا ومركزًا داخل الملعب، وأن يقلل الأخطاء ويستغل الفرص وألا يستعجل.

في النهاية، هذه المباراة ثلاث نقاط، وحتى لو لم يوفق النصر، فهناك مجال للتعويض، لأن الدوري طويل وما زال في بدايته.. لذلك لا أتمنى أن تكون المباراة مشدودة بشكل كبير، لأن الشد والتوتر في مثل هذه المباريات، سواء للنصر أو الاتحاد، قد يتسببان في أخطاء وعدم تركيز وربما الخروج عن أجواء المباراة.