إنزاجي.. 18 مواجهة أمام الألمان

يدخل الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مواجهة الألماني توماس ليتش، نظيره في الشباب، الجمعة، وفي سجله 18 مباراة سابقة أمام مدربين ألمان، حقق خلالها ثمانية انتصارات مقابل أربعة تعادلات وست هزائم.

ويلتقي الهلال والشباب على ملعب «SHG أرينا» عند الـ 09:00 مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وواجه إنزاجي ستة مدربين ألمان خلال مسيرته التدريبية، يتقدمهم روجر شميدت وهانز فليك بأربع مباريات أمام كل منهما، إذ انتصر على الأول مرتين وتعادل مثلهما دون خسارة، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا ستة، فيما خرج أمام فليك بانتصار وتعادل وخسارتين، وسجل تسعة أهداف واستقبل 12.

وخاض المدرب الإيطالي ثلاث مواجهات أمام ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السابق، انتصر في اثنتين وتعادل في واحدة دون خسارة، وسجل فريقه ثمانية أهداف واستقبل ستة، فيما واجه ماركو روز ثلاث مرات أيضًا، حقق خلالها انتصارين وخسر واحدة، وسجل واستقبل ستة أهداف.

وتقابل إنزاجي مرتين مع يورجن كلوب، انتهت إحداهما بانتصاره والأخرى بخسارته، وسجل هدفًا واستقبل اثنين، بينما لم يعرف طعم الفوز أمام جوليان ناجلسمان، بعدما خسر المواجهتين اللتين جمعتاهما، دون أن يسجل، مقابل أربعة أهداف استقبلتها شباك فريقه.

وإجمالًا، سجلت فرق إنزاجي 33 هدفًا خلال مواجهاته الـ18 أمام المدربين الألمان، فيما استقبلت 36 هدفًا، قبل أن يلتقي ليتش للمرة الأولى، الجمعة.