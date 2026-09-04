تيلو في روشن.. 7 مباريات و 5 جزائيات

يقود الأرجنتيني فاكوندو تيلو مواجهة فريق الشباب الأول لكرة القدم أمام ضيفه الهلال، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، مسجلًا ظهوره الثامن في المسابقة.

وسبق للحكم الأرجنتيني أن أدار 7 مباريات في دوري «روشن»، أشهر خلالها 30 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، واحتسب 5 ركلات جزاء.

وبدأت مواجهات تيلو في الدوري السعودي بلقاء الرائد والأهلي موسم 2021ـ2022، الذي انتهى بفوز الأول 3ـ1، قبل أن يقود في موسم 2023ـ2024 مباراتي الوحدة والاتحاد «0ـ3»، والنصر والأهلي «1ـ0».

وخلال موسم 2024ـ2025، أدار ثلاث مواجهات، جمعت الاتحاد والنصر «2ـ1»، والشباب والنصر «2ـ2»، والاتحاد والفتح «0ـ2»، فيما قاد الموسم الماضي لقاء الاتحاد والقادسية الذي انتهى بفوز الأخير 2ـ1.

وعلى امتداد مسيرته التحكيمية، أدار تيلو 441 مباراة، أشهر خلالها 2055 بطاقة صفراء، و75 حمراء مباشرة، إضافة إلى 74 حالة طرد بعد الحصول على إنذارين، واحتسب 116 ركلة جزاء.

ولم يقد الحكم الأرجنتيني أي مباراة خلال الموسم الجاري قبل مواجهة الهلال والشباب، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت».