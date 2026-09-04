بعد 3 انتصارات.. الريال يخوض الاختبار الأصعب

يملك فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، فرصة الانفراد بصدارة ترتيب دوري «لاليجا» لـ 48 ساعة على الأقل، عندما يواجه ريال بيتيس، مساء الجمعة، في مباراة تُشكّل الاختبار الأصعب على البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الذي يملك في رصيده 9 نقاط، بعدما انتصر في الثلاث مباريات الأولى من الدوري، مسجلًا 10 أهداف، ومستقبلًا هدفين.

ويحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة، لكنه يعاني من ضعف دفاعي واضح حيث تلقت شباكه 5 أهداف عقب خسارته أمام ليفانتي 2ـ5.

ويغيب عن صفوف النادي الملكي كل من البرازيلي إيدر ميليتاو، والفرنسي فرلان مندي، بسبب إصابة في أوتار الركبة ومشكلة عضلية في الفخذ على التوالي، فيما يواصل البرازيلي رودريجو غيابه جراء إصابة في الركبة.

وتزداد معاناة الريال في الخط الخلفي، مع غياب كل من راؤول أسنسيو، وتياجو بيتارش، ما يزيد من الخيارات المحدودة المتاحة أمام الجهاز الفني.

وفي ضربة قوية لخطّي الوسط والهجوم للفريق الأبيض، خضع الفرنسي أوريليان تشواميني، والبرازيلي أندريك، لاختبارات لياقة بدنية في اللحظات الأخيرة، لكنهما لم ينجحا في اجتيازها، ليغيب اسماهما عن القائمة الرسمية المغادرة لخوض المباراة أمام ريال بيتيس.

وكان ريال أعلن البدء بإجراء تأديبي بحق أسنسيو، على خلفية تورطه في عدد من القضايا القضائية والأمور خارج المستطيل الأخضر.

ويبحث مورينيو عن تثبيت الاستقرار الفني بقيادة الثلاثي، الإنجليزي جود بيلينجهام، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل جاهزيتهم البدنية الكاملة.