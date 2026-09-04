«فلاشينج ميدوز».. إيجا تقصي ناديا وتتأهل

تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك، لاعبة التنس، المصنفة الثامنة عالميًا، إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد فوزها على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا بنتيجة 6ـ3 و6ـ2.

وقالت شفيونتيك، الحائزة على 6 ألقاب في بطولات الجراند سلام، عقب اللقاء: «أشعر هُنا باحساس أفضل من أي بطولة من بطولات جراند سلام هذا العام، أحاول فقط الاستمتاع بكل يوم وتحسين أدائي يومًا بعد يوم».

واستغلت البولندية صاحبة الـ25 عامًا، والمتوجة بلقب البطولة 2022، فرصة كسر الإرسال الوحيدة التي أتيحت لها في المجموعة الأولى، وتقدمت 3ـ1 أمام لاعبة كانت ضمن أفضل 40 لاعبة في العالم قبل تراجعها إلى المرتبة 449 عالميًا.

ولم تتواجه اللاعبتان منذ الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة 2020، حين فازت البولندية بأول لقب كبير لها.

وتلعب إيجا، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا في الدور المقبل مع التشيكية ماري بوزكوفا، الفائزة على البريطانية هارييت دارت 6ـ2 و6ـ2.

وفي المباريات الأخرى، تأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والأمريكية كوكو جوف، والروسية ميرا أندرييفا، المصنفات ثانية ورابعة وخامسة تواليًا، بفوز الأولى على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6ـ2 و6ـ4، والثانية على الإسبانية باولا بادوسا 6ـ4 و7ـ6 «7ـ5»، والثالثة على الألمانية إيفا ليز 6ـ0 و6ـ2.

ولدى الرجال، تعرّض الألماني ألكسندر زفيريف، المصنّف الثاني عالميًا، لهزة قوية أمام الفرنسي كونتان هاليس، لكنه حسم المواجهة بنتيجة 6ـ4 و4ـ6 و7ـ6 «7ـ3» و6ـ7 «3ـ7» و6ـ3 وبلغ الدور الثالث.

وخرج الكندي فيليكس أوجيه ـ ألياسيم الثالث بخسارته أمام الروسي كارن خاتشانوف 7ـ6 «7ـ5» و3ـ6 و2ـ6 و2ـ6، في 3 ساعات و17 دقيقة.

وانتصر الإيطالي فلافيو كوبولي، على الأسترالي تريستان شولكايته 3ـ6 و6ـ3 و6ـ4 و7ـ5، والأمريكي تايلور فريتس، على الإيطالي ماتيا بيلوتشي 6ـ0 و6ـ1 و6ـ1.