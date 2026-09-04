الاتحاد.. ريوس يدخل حسابات النصر

ينتظم الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التدريبات الأخيرة، بعد مغرب الجمعة، استعدادًا لمواجهة النصر، السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة لـ «الرياضية».

وبيّن المصادر ذاته أن ريوس جاهز فنيًا، وأمر مشاركته أمام النصر بيد مدربه الألماني ينز فيسينج، الذي سيتخذ قرار دخوله قائمة الكلاسيكو.

ووصل ريوس، المنضم أخيرًا من بنفيكا البرتغالي، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدّة، عند الـ 10:00 من مساء الخميس، عبر طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي الغربي من أجل تسريع وصوله، ومنحه فرصة المشاركة في التحضيرات الأخيرة قبل مواجهة النصر.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف الهلال، المتصدر، الذي يواجه الشباب، الجمعة، فيما يأتي الاتحاد سادسًا بثماني نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين.