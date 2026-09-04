الشكوك تُحاصر حضور إنفانتينو مونديال السيدات

تُحاصر شكوك حضور السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من عدمه، المباراتين الافتتاحية في كأس العالم للسيدات تحت 29 عامًا، السبت.

ويشهد اليوم الافتتاحي مواجهة بين بولندا المضيفة، والأرجنتين، قبل أن تلتقي المكسيك مع بنين، وتنظم المباراتان في ⁠كاتوفيتسه.

ولم يؤكد «فيفا» إذا كان إنفانتينو سيحضر المباراتين الافتتاحيتين.

وعلى الرغم من أنه لم يحضر دائمًا المباريات الافتتاحية لبطولات الفئات العمرية التي ينظمها الفيفا، فإن إنفانتينو ظل حاضرًا بقوة منذ انهيار مقترح فيفا فورورد إنتربرايز.

وحضر حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، أغسطس الماضي، وبعد ثلاثة أيام شاهد فيتنام وهي تحسم لقب بطولة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» على حساب تايلاند في هانوي، وزار الدومينيكان أثناء تنظيم بطولة اتحاد الكاريبي تحت 14 عامًا.

وتعد البطولة، التي تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، في بولندا، أول مسابقة كبرى ينظمها «فيفا» كان من الممكن أن تتأثر بالأزمة الإدارية التي أعقبت اقتراح إنفانتينو بيع حصة في كأس العالم لمستثمرين من القطاع ‌الخاص.

وتراجع إنفانتينو عن ‌الاقتراح في 31 يوليو الماضي، بعد ​معارضة شديدة ‌من ⁠الاتحاد الأوروبي ​للعبة «يويفا» وأطراف معنية أخرى.

وتضمنت خطة «فيفا فورورد إنتربرايز» نقل الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات «فيفا»، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، إلى شركة تابعة جديدة، على أن يدفع مستثمرون من القطاع الخاص نحو 4.2 مليار دولار، مقابل حصة تقدر قيمة الشركة بنحو 20 مليار دولار.

وواجه المسؤول السويسري، صاحب الـ56 عامًا، منذ ذلك الحالة دعوات من اليويفا والاتحاد الآسيوي، واتحاد ⁠أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف» تطالبه بالاستقالة، على الرغم من ‌أنه أعلن أنه سيسعى لولاية ‌رابعة في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا، مارس ​2027.

وتعد كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، بطولة مهمة لتطوير كرة القدم النسائية، وتأمل العديد من لاعباتها أن تشارك في نهاية المطاف في كأس العالم للسيدات للكبار في البرازيل، ‌العام المقبل.