«الكوكايين» يُبعد كيريوس 30 يوما

أُوقف الأسترالي نيك كيريوس، لاعب التنس، لمدة 30 يومًا، والتزم برنامجًا علاجيًا للتخلص من الإدمان، بعد ثبوت تعاطيه مادة «الكوكايين»، حسبما أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب.

وجاءت نتيجة اختبار اللاعب البالغ 31 عامًا، الذي بلغ نهائي بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عام 2022، إيجابية خلال دورة مايوركا الإسبانية «فئة 250 نقطة» في 22 يونيو الماضي، قبل أن يخضع لإيقاف مؤقت منذ الرابع من أغسطس، بسبب المخالفة ذاتها.

وأوضحت الوكالة أن مدة الإيقاف الأساسية لمثل هذه المخالفة، المرتكبة خارج إطار المنافسات كما ثبت في القضية، تبلغ ثلاثة أشهر، لكنها قررت خفضها إلى شهر واحد، بشرط التزام اللاعب ببرنامج علاجي.

وقالت الهيئة في بيان صحافي: «انضم كيريوس إلى برنامج علاجي، وبناء على ذلك، ستنتهي عقوبة إيقاف اللاعب في الثالث من أكتوبر 2026، رهنا بإتمام البرنامج، سيتم سحب الجوائز المالية ونقاط التصنيف التي حصل عليها خلال دورة مايوركا».

وأشارت هيئة مكافحة المنشطات إلى أن كيريوس كشف عن أن تعاطيه للكوكايين حصل في إطار اجتماعي خلال سهرة ليلية قبل موعد إحدى مبارياته في مايوركا.

واستشارت الوكالة خبيرًا علميًا مستقلًا في مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، خلص إلى أن تفسير اللاعب يتوافق مع مستوى الكوكايين المكتشف في عينته.

وأضافت الوكالة: «بناء على ذلك، أقرت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب أن تعاطي كيريوس للكوكايين كان خارج إطار المنافسات».

ويُعد هذا الإيقاف أحدث حلقة في مسيرة كيريوس الحافلة بالجدل، لكنها اتسمت أيضًا بالإصابات المتكررة ومشكلات الصحة النفسية.

وعندما أُعلن عن إيقافه الصيف الجاري، أقر اللاعب عبر منشور على «إنستجرام» أنه ارتكب «خطأً فادحًا»، وقدم اعتذاره لمقربيه وجماهيره وللأطفال الذين يتابعونه.

ويُعرف كيريوس، صاحب الإرسال القوي، بأنه أحد أبرز المواهب في جيله، إذ أحرز سبعة ألقاب في منافسات الفردي، وبلغ نهائي ويمبلدون عام 2022، كما يُعد من بين القلائل الذين حققوا انتصارات في جولة المحترفين على «الرباعي الكبير» المؤلف من السويسري روجيه فيدرر، والإسباني رافايل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والبريطاني آندي موراي.