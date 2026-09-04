«الاستئناف» تعيد حجار إلى منصة موناكو

أعاد الاتحاد الدولي للسيارات، الجهة ​المنظمة لبطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، الجمعة، إسحاق حجار، سائق فريق رد بول، إلى المركز الثالث في سباق جائزة موناكو الكبرى، الذي نُظم يونيو الماضي، ‌وخفض ​ترتيب ‌بيير جاسلي، ⁠سائق ​فريق ألبين ⁠للمرة الثانية.

واحتل جاسلي المركز الثالث على الحلبة في السابع من يونيو الماضي، لكنه أعيد إلى المركز السابع ⁠عندما طبقت عقوبتان بإضافة خمس ‌ثوان ‌على زمنه لكل ​منهما ‌بعد السباق، بسبب تجاوز ‌السرعة المقررة في ممر الصيانة، ليتقدم مواطنه الفرنسي حجار إلى المركز الثالث.

ونقض ذلك القرار بعد ‌حق المراجعة في 12 يونيو، بعد ⁠أن قبل ⁠الحكام أدلة فريق ألبين، المملوك لشركة رينو، على وجود خطأ في ضبط الوقت.

واجتمعت محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، أغسطس الماضي، للنظر في طعن من فريقي مكلارين، ​ورد بول، وصدر ​الحكم قبل السباق الرئيس لجائزة إيطاليا الكبرى، المُقرر الأحد المقبل.