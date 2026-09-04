«الاستئناف» تعيد حجار إلى منصة موناكو
أعاد الاتحاد الدولي للسيارات، الجهة المنظمة لبطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، الجمعة، إسحاق حجار، سائق فريق رد بول، إلى المركز الثالث في سباق جائزة موناكو الكبرى، الذي نُظم يونيو الماضي، وخفض ترتيب بيير جاسلي، سائق فريق ألبين للمرة الثانية.
واحتل جاسلي المركز الثالث على الحلبة في السابع من يونيو الماضي، لكنه أعيد إلى المركز السابع عندما طبقت عقوبتان بإضافة خمس ثوان على زمنه لكل منهما بعد السباق، بسبب تجاوز السرعة المقررة في ممر الصيانة، ليتقدم مواطنه الفرنسي حجار إلى المركز الثالث.
ونقض ذلك القرار بعد حق المراجعة في 12 يونيو، بعد أن قبل الحكام أدلة فريق ألبين، المملوك لشركة رينو، على وجود خطأ في ضبط الوقت.
واجتمعت محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، أغسطس الماضي، للنظر في طعن من فريقي مكلارين، ورد بول، وصدر الحكم قبل السباق الرئيس لجائزة إيطاليا الكبرى، المُقرر الأحد المقبل.