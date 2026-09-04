جائزة إيطاليا الكبرى.. لوكلير يهيمن على التجارب الأولى

هيمن سائقو فيراري على التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا ​1 للسيارات، بعدما جاء شارل لوكلير في المركز الأول متفوقًا على لويس هاميلتون، زميله في الفريق، الجمعة.

وفي أسرع لفة، سجل لوكلير دقيقة واحدة و23.008 ثانية، بفارق 0.173 ثانية من هاميلتون، ليفرض فيراري هيمنته على السباق الذي يُنظم على أرضه، ووسط جماهيره في ‌حلبة «مونزا».

ويخوض فيراري، الذي ‌لم يفز في ​«مونزا» ‌منذ ⁠2024، ​الجائزة الكُبرى بعدما ⁠أجرى تحديثًا على المحرك، وبدا المرشح الأوفر حظا بناءً على ما قدمه في التجارب الحرة الأولى.

وسّجل جورج راسل، سائق مرسيدس، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام، ويتساوى في النقاط مع هاميلتون، ثالث أسرع زمن بفارق 0.304 ثانية عن ‌المتصدر.

وجاء ليام لاوسون، ‌الذي يقود سيارة رد ​بول، في المركز الرابع بفارق 0.425 ‌ثانية عن لوكلير، بينما احتل كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، ومتصدر الترتيب العام، المركز الخامس.

ومن المقرر أن ينطلق أنتونيلي، أول إيطالي يخوض جائزة إيطاليا الكبرى متصدرًا ‌للترتيب العام منذ 73 عامًا، من المركز الأخير بسبب تغيير المحرك.

وجاء ⁠لاندو ⁠نوريس سائق مكلارين، والفائز بالسباقين الأخيرين في المجر وهولندا، في المركز السادس، وأرفيد ليندبلاد، من فريق ريسنج بولز، في المركز السابع، وجابرييل بورتوليتو، سائق أودي المركز الثامن، وفرانكو كولابينتو، سائق ألبين في المركز التاسع، وأكمل الإستوني بول آرون، سائق ألبين البديل، المراكز العشرة الأولى.

ورفع المنظمون العلم الأحمر بعدما توقفت سيارة كولتون هيرتا، سائق الاختبارات في ​كاديلاك على جانب ​الحلبة.

وشارك هيرتا في التجارب الحرة الأولى بدلًا من المكسيكي سيرجيو بيريز لاكتساب الخبرة.