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الحصة الأولى

2026.09.04 | 03:47 pm
خاض متسابقو الفرق المشاركة في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، الجمعة، حصة التجارب الأولى، على حلبة «مونزا» الواقعة شمال إيطاليا، وذلك قبل السباق الرئيس، الأحد المقبل (الفرنسية)
الحصة الأولى

الحصة الأولى

الحصة الأولى

الحصة الأولى

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