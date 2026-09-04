الحصة الأولى

خاض متسابقو الفرق المشاركة في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، الجمعة، حصة التجارب الأولى، على حلبة «مونزا» الواقعة شمال إيطاليا، وذلك قبل السباق الرئيس، الأحد المقبل (الفرنسية)