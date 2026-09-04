القادسية و«أسوة».. شراكة شبابية

وقَّعت شركة نادي القادسية ومجتمع «أسوة» مذكرة تعاون تحت شعار «الشرقية تقود وأسوة تمكّن»، بهدف تطوير «دار القادسية» إلى مساحة معرفية تُعنى بالقيادة والحوار وتمكين الشباب.

ومثَّل «أسوة» خلال مراسم التوقيع موضي الربيعان، نائب رئيس إدارة الاتصال، فيما مثَّل شركة نادي القادسية فهد الصيعري، المدير التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي.

وتتضمن الشراكة تطوير مجموعة من البرامج القيادية والثقافية، وتنظيم ورش العمل واللقاءات المتخصصة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للقاء الخبراء والممارسين وصنّاع القرار والاستفادة من تجاربهم.

وتشمل مذكرة التعاون أيضًا إعداد تقويم تشغيلي للبرامج والمبادرات، وإدارة المحتوى العلمي ورفع جودة مخرجاته، إضافة إلى بناء نماذج لقياس الأثر وتحليل النتائج، بهدف تطوير التجربة وضمان استدامتها وإمكانية التوسع فيها.

ويسعى الطرفان من خلال الشراكة إلى تحويل «دار القادسية» إلى وجهة مجتمعية تحتضن البرامج المعرفية والحوارية، وتتيح للشباب المشاركة في صناعة المبادرات والفرص، بما يخدم المنطقة الشرقية ويعزز حضورهم المجتمعي.