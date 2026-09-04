الصحافة العالمية: ملف «الميركاتو» أسقط بيدرو

حظي خبر انتهاء العلاقة بين النادي الأهلي، والبرتغالي روي بيدرو مديره الرياضي، باهتمام واسع النطاق من قبل الصحافة العالمية، الجمعة.

وألقى موقع «GOAL» العالمي الضوء على الحيثيات التي أدّت إلى القرار، في تقرير بعنوان رئيس جاء فيه أن عاصفة الاستياء وضعت المدير الرياضي خارج النادي.

وذكر الموقع أن سبب الإبعاد كان إدارة بيدرو السيئة لملف الانتقالات في «الميركاتو» الحالي، والذي شهد التفريط برياض محرز وفرانك كيسيه وماتياس يايسله، والتعاقد مع الأوكراني أرتيم بوندارينكو الذي اعتبره مشجعون دون المستوى المأمول.

ومن ناحيته، وصف موقع «One Football» العالمي بنسخته البرتغالية إنهاء العلاقة مع بيدرو بالقنبلة وقال «بيدرو غادر الأهلي بعد حملة اعتراضات قوية، لاسيما بعد خسارتيْه الأخيرتيْن في الدوري».

وذكر موقع صحيفة «Record» الرياضية البرتغالية أن مسيرة بيدرو مع الأهلي انتهت قبل مرور عام واحد على تعيينه، بعد تصاعد ضغوط حول رحيل محرز وكيسيه ويايسله.

واكتفى موقع صحيفة «A Bola» الرياضية الشهيرة بنقل البيان الرسمي الذي نشره النادي، والتنويه بأن القرار جاء بعد انتقادات قوية تعرض لها المدير الرياضي البرتغالي من قبل الأهلاويين.