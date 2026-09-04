سالم يدخل الثانية.. والعودة في أكتوبر

دخل سالم الدوسري، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي العلاجي في مركز «الماجدية الرياضي»، عقب عملية جراحية في وتر الركبة يوليو الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن المرحلة الثانية من برنامج الدوسري التأهيلي تتوزع بين العيادة الطبية وصالة التأهيل، مرجحًا عودته في أكتوبر المقبل.

وكان الدوسري أجرى عملية جراحية في وتر الركبة، يوليو الماضي، على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن، قبل أن يمضي المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي في فنلندا، ومن ثم يعود إلى الرياض لاستكمال بقية المراحل.

وخاض الدوسري أول مباراة بقميص الهلال في 24 نوفمبر 2011 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وحينها أحرز أول أهدافه في مسيرته مع القطب العاصمي، التي وصلت إلى 147 هدفًا.

ويعد الدوسري من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع الهلال في تاريخه بعد وصوله إلى 506 مباريات حتى نهاية الموسم الماضي.