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مغادرة النصر

2026.09.04 | 04:23 pm
غادرت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة، الرياض العاصمة السعودية متجهة إلى جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري «روشن» السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)
مغادرة النصر

مغادرة النصر

مغادرة النصر