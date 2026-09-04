مغادرة النصر

غادرت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة، الرياض العاصمة السعودية متجهة إلى جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري «روشن» السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)