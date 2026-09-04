بعمر الـ36 عاما.. براونلي يعتزل التحديات الأولمبية

أعلن البريطاني جوني براونلي، الحائز على ثلاث ميداليات أولمبية وستة ألقاب ​في بطولة العالم، الجمعة، اعتزال منافسات الثلاثي الاحترافية.

وكشف براونلي عن اعتزاله في نهائي سلسلة «سوبرتري برو» في جيرسي، قائلًا: «لست متأكدًا من أني مستعد ‌حقًا للتقاعد من السباقات ‌الاحترافية، لكن بعد ​رحلة مذهلة، ‌هذا هو الوضع الحالي، جسدي يخبرني ‌أني لن أحظى بنهاية خيالية، لكن مسيرتي كانت قريبة جدًا من مسيرة أحلامي، وهي مسيرة لم أكن أعتقد ‌أبدًا أنها ممكنة عندما كنت أستيقظ في منتصف الليل لمشاهدة أولمبياد ⁠سيدني وأنا ⁠في العاشرة من عمري».

وتوّج براونلي ⁠بالميدالية البرونزية، وأخرى فضية في سباق الثلاثي في أولمبياد 2012 و2016، قبل أن يحصد الميدالية الذهبية في عام 2020، في سباق التتابع المختلط الذي نُظم للمرة الأولى.

وفاز براونلي ببطولة العالم 2012، وصعد على منصة التتويج في كل سباق خاضه في الموسم الجاري، كما توج بطلًا للعالم بسباق السرعة في عامي 2010 و2011.

وحضر الأولمبي البريطاني على منصة التتويج في كل السباقات التي شارك ​فيها بين ​يوليو 2010 ومايو 2014 وعددها 42.