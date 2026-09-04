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تأهب برشلوني

2026.09.04 | 04:34 pm
انتظم لاعبو فريق برشلونة الإسباني، الجمعة، بحصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة فالنسيا، الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري «لاليجا».(المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)
تأهب برشلوني

تأهب برشلوني

تأهب برشلوني

تأهب برشلوني

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