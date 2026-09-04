تأهب برشلوني

انتظم لاعبو فريق برشلونة الإسباني، الجمعة، بحصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة فالنسيا، الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري «لاليجا».(المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)