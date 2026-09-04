زفيريف يعبر

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالميًا، الجمعة، إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد فوزه على الفرنسي كوينتن هاليس (رويترز)