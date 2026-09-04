كانتي.. عاش على يورو واحد ولا يتخلى عن 42

«لا يمكن أن تصيب أهدافك دون مغامرة»، هذه العبارة التي طبقها الإيفواري عبد الله كانتي، لاعب خط وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم الجديد، عندما غادر قريته الصغيرة في أبيدجان بعمر الـ16 إلى فرنسا، أملًا في تحقيق حلمه الكبير باحتراف الساحرة المستديرة.

ولد عبد الله رصلان كانتي في التاسع من يوليو عام 2005، في أتيكوبيه، إحدى بلديات مقاطعة أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار الاقتصادية، ونشأ في هذه المدينة الساحلية التي أنجبت أشهر نجوم اللعبة في البلاد على غرار الأسطورة ديديه دروجبا.

يحكي قصته بقوله: «كان أصدقاء لي قد سافروا إلى أوروبا وقالوا لي إنه من الممكن هناك أن أدرس وألعب كرة القدم في الوقت نفسه، هذا ما دفعني إلى الرحيل، وإلى محاولة تجريب حظي لأرى إلى أي مدى يمكن أن أصل، كان عمري تقريبًا 16 عامًا في البداية كان صعبًا علي إقناع والدي بسبب صغر سني، كان يتساءل إن كنت سأتابع دراستي، لكنه فهم، ثم تكفل عم كان يستعد للسفر بضماني».

بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية، وجد الفتى الصغير نفسه وحيدًا في مدينة عملاقة لا يعرف فيها شيئًا، وكان له بعض الاتصالات التي ساعدته في تدبير أموره.

يقول كانتي: «ساعدني العديد من الإيفواريين حتى أفهم الأمور لأني لم أكن أملك المال حينها سوى بعض المبالغ البسيطة التي تصلني من والدي.. كنت أعيش بيورو واحد يوميًا هذا أقصى ما أملكه».

لم يتأخر كانتي في لفت الأنظار مع مونفيرمي، إذ برز خلال موسم واحد فقط وهو يلعب في فئة تحت 19 عامًا، وتجاوزت شهرته حدود باريس، وأثار إعجاب من هم خارج حدود العاصمة.

وبين الأندية التي رغبت في ضمه اختار الانتقال إلى تروا عام 2022، متفوقًا على عرضين من ستراسبورج وستاد ريمس.

وقّع كانتي عقده الاحترافي الأول في 12 يوليو 2023، وارتبط به حتى صيف 2026، وانفجرت موهبته منذ موسمه الأول في الفريق الأول، حين لعب سبع مباريات في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية سجل خلالها هدفًا واحدًا، ليصبح صاحب أكثر دقائق لعب بين مواليد 2005 في تلك البطولة.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من ذلك الموسم، وامتد مشواره مع تروا موسمين إضافيين، ليصل مجموع مبارياته في الدوري إلى 47 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

في 29 يوليو 2025، انتقل كانتي إلى نادي ميدلزبره الإنجليزي المنافس في دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، بصفقة لم يُكشف عن قيمتها، ووقّع عقدًا يمتد خمسة أعوام ونصف العام، وهو لاعب وسط يلعب برجله اليمنى، ويُعرف بمهاراته في الاعتراض وقطع الكرات.

خاض مع الفريق الإنجليزي خمس مباريات دون تسجيل أهداف قبل أن ينتقل في 30 يناير 2026 على سبيل الإعارة إلى سانت إتيان الفرنسي في دوري الدرجة الثانية، مع أحقية شراء عقده لاحقًا، وخاض معه 13 مباراة.

يحمل كانتي إلى جانب جنسيته الإيفوارية ، الفرنسية، واستُدعي في مارس 2026 لتمثيل المنتخب الإفريقي تحت 23 عامًا في مباريات تجريبية.

يختار الفتى الإيفواري دائمًا أرقامًا مثل 42 تيمنًا بأسطورة بلاده يايا توريه، و14 اقترابًا من أسلوب نجولو كانتي، ويرى ديدييه زوكورا أيضًا قدوةً له.