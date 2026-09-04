مصدر أهلاوي رسمي: الشنقيطي مستمر إلى أكتوبر

أبلغ «الرياضية» مصدر رسمي داخل شركة النادي الأهلي أن أحمد الشنقيطي، عضو مجلس الإدارة، مستمر في مهام عمله حتى نهاية فترة تكليفه في أكتوبر المقبل، نافيًا تقديمه استقالته أو طرح الفكرة من الأساس.

وأوضح المصدر ذاته أن الشنقيطي حضر، الخميس، في مقر النادي، وشارك في اتخاذ قرار رحيل البرتغالي روي بيدرو عن الفريق، ضمن مهامه الإدارية في الشركة.

وأشار إلى أن عضو مجلس إدارة الشركة على تواصل مستمر مع أسامة هوساوي، المدير الرياضي الجديد، من أجل حسم ملفات التعاقدات قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، الأحد المقبل.