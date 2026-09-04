واتكينز يقود هجوم الهلال.. ومارتينيلي على الدكة

اعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال الاجتماع الفني الذي عقده، الجمعة، قبيل مواجهة الشباب بساعات، المهاجم الإنجليزي الجديد أولي واتكينز ضمن التشكيل الأساسي، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

واستقر إنزاجي، خلال الاجتماع ذاته، على وضع الجناح البرازيلي الجديد جابرييل مارتينيلي ضمن قائمة البدلاء، في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق، بعد التعاقد معه قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

وحسب المصادر، قرَّر المدرب أيضًا إشراك متعب الحربي في مركز الظهير الأيسر لتغطية غياب الفرنسي ثيو هيرنانديز بسبب الإصابة.

وقبل ثلاثة أيام، سجّل واتكينز ظهوره الأول بقميص الهلال، عندما شارك بديلًا أمام الأهلي في المباراة المؤجلة من ثالث جولات دوري روشن السعودي، وأحرز الهدف الأخير ضمن انتصار «الأزرق» بثلاثية نظيفة.

وشهد اللقاء ذاته إصابة ثيو وسحبه من الملعب عبر تبديل اضطراري في الدقيقة 52 ليدخل الحربي مكانه.

وفاز الفريق العاصمي بمبارياته الأربع الأولى في الدوري محققًا العلامة الكاملة بـ 12 نقطة.