القادسية يستقطب ساني

فاز نادي القادسية بالموهبة النيجيرية سليماني ساني، الجناح الأيسر، بعدما اتفق مع ناديه آر بي لايبزيج الألماني على ضمِّه خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق ما أورد حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس»، الجمعة.

وتوصل الناديان إلى اتفاق رسمي ينقل اللاعب، الذي أتمَّ عامه الـ 20 الثلاثاء، إلى فريق القادسية الأول لكرة القدم.

وبرز ساني في صفوف فريق ترينشين السلوفاكي، ولفت أنظار أندية أوروبية عدّة، منها باير ليفركوزن الألماني، ما دفع لايبزيج، المعني باستقطاب المواهب الشابة، إلى التعاقد معه مطلع العام الجاري، لكنه لم يخض أي مباراةٍ مع الفريق الأول منذ ذلك الحين، بسبب تعرّضه إلى إصابة في الركبة.

ويمتد عقده مع النادي الألماني، المنافس في دوري «البوندسليجا»، إلى يونيو 2031. لكن القادسية أقنع ناديه بالتخلي عنه بعد نحو 6 أشهر فقط من ضمِّه.

وتبلغ القيمة السوقية للجناح النيجيري 5 ملايين يورو، حسب موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني العالمي.