إعارة مع إلزامية الشراء.. أوتافيو من القادسية إلى الريان

أعلن نادي القادسية، الجمعة، رسميًا إعارة البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى الريان القطري لمدة موسم واحد.

وكتب النادي الشرقي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شكرًا أوتافيو.. نتمنى لك التوفيق في المستقبل»، موضحًا أن الصفقة تتضمن إلزامية شراء عقده، دون أن يكشف عن قيمة صفقة الإعارة، لكن مصادر «الرياضية» أوضحت أن العقد يتضمن بندًا يتيح للقادسية إرجاع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفي حال لم يطلبه النادي الشرقي في المدة المحددة فإن من حق نظيره القطري شراء عقده في «الميركاتو الشتوي» المقبل.

وكان حساب «الرياضية عاجل»، كشف الخميس عن أن إدارة القادسية وافقت على إعارة البرتغالي أوتافيو إلى الريان القطري لمدة موسم واحد.

وانضم أوتافيو «31 عامًا» إلى القادسية مطلع الموسم الماضي قادمًا من النصر بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وارتدى لاعب الوسط البرتغالي قميص القادسية خلال 21 مباراة في مختلف المسابقات، منها ثلاث في الموسم الجاري.