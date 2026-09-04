3 تغييرات أهلاوية.. وأرتيم يعود أساسيّا

يبدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهة الرياض، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي، بتشكيلةٍ أساسيةٍ، طالتها ثلاثة تغييراتٍ مقارنةً بتلك التي خسرت اللقاء أمام الهلال 0ـ3، المؤجَّل من الجولة الثالثة، الثلاثاء.

وتضمَّنت التغييرات عودة الأوكراني أرتيم بوندارينكو إلى القائمة الأساسية، إضافةً إلى ريان حامد، وسعد بالعبيد عوضًا عن زياد الجهني، والتركي ميريح ديميرال، وزكريا هوساوي.

وخرج ديميرال من حسابات الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق الأهلاوي، بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقةٍ حمراء في مباراة الهلال، فيما وضع الجهني، وهوساوي على دكة البدلاء، التي ضمَّت سبعة لاعبين آخرين، منهم فراس البريكان، وصالح أبو الشامات.

في المقابل، اعتمد الهولندي على ثمانية لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا، هم السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والبرازيلي روجر إيبانيز، ومحمد سليمان بكر، والفرنسي فالنتين أتانجانا، والبرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، والبرازيلي ويندرسون جالينو، والإنجليزي إيفان توني.

ويتطلَّع الأهلي، صاحب المركز الثامن برصيد ست نقاطٍ، إلى استعادة توازنه بعد الخسارة أمام الهلال 0ـ3 في المباراة الماضية. أمَّا الرياض، الذي يملك أربع نقاطٍ في المركز الـ 12، فيبحث عن تحقيق انتصاره الثاني تواليًا للمرة الأولى في الموسم الجاري.