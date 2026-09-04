مويز: خسرنا ندياي.. وفشلنا في سوق الانتقالات

اعترف الإسكتلندي ديفيد مويز، مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأن تشكيلته أصبحت محدودة بعد فترة انتقالات مخيبة للآمال، شهدت رحيل لاعبين أساسيين، فضلًا عن فشل الفحص الطبي في آخر يوم من فترة الانتقالات أثناء محاولتهم التعاقد مع المهاجم الدولي الأمريكي فولارين بالوجون.

وأعرب مويز عن إحباطه من طريقة تعامل ناديه مع هذه الفترة، وكشف عن أنهم لم يرغبوا في خسارة المهاجم السنغالي إيليمان ندياي، لكنهم كانوا عاجزين عندما سعت أندية أكبر مثل مانشستر سيتي إلى التعاقد مع لاعبيهم.

وقال مويز في مؤتمر صحافي الجمعة: «أشعر بخيبة أمل لأننا لم ننجز المزيد من الصفقات، ولأن الأمور لم تسر في صالحنا في النهاية. أحيانًا في كرة القدم عليك أن تتعايش مع خيبات الأمل، وسنمضي قدمًا».

وأضاف: «أعرف ما كنت بحاجة إليه، وكيف يكون بناء تشكيلة لفريق في الدوري الممتاز، والعدد المطلوب من اللاعبين.. أمضيت وقتًا كافيًا في هذا المجال لأعرف ذلك، لكن بعض الأمور سارت ضدنا، وكان من الممكن أن تسير أخرى بشكل أفضل. في النهاية، لم نكن نرغب في فقدان الكثير من اللاعبين، لكن لأسباب مختلفة كان لا بد أن يحدث ذلك».

ولفت إلى أنهم سيضطرون الآن للبحث عن لاعبين انتهت عقودهم لتدعيم تشكيلتهم: «نحن نبحث في سوق اللاعبين الأحرار. أسعى لتكوين فريق من الطراز الرفيع وقادر على المنافسة. أريد أن يؤمن اللاعبون بأننا نتقدم للأمام، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي».

لكن مع ذلك فإن مويس أوضح: «أعتقد أن اللاعبين قدموا بداية رائعة للموسم بتحقيقهم فوزين جيدين وتعادل. يسود جو من الإيجابية والثقة بين عناصر الفريق بفضل هذه البداية. عليّ أن أحرص على تقديم كل الدعم اللازم لهم لنحافظ على هذا المستوى».

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» يتردد اسم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي «33 عامًا» كأحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى إيفرتون بعد انتهاء علاقته مع غلطة سراي التركي بنهاية يونيو الماضي. ويملك اللاعب نجاعة هجومية واضحة خلال مشاركاته مع سامبدوريا وإنتر ميلان الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي، مسجلًا 280 هدفًا وصنع 68 في 517 مباراة.

وعن الانسحاب من عملية بالاجون قال: «لم يكن ذلك خطأ أحد. فهذا يحدث كثيرًا في كرة القدم.. واجه اللاعب مشكلة في الفحص الطبي، وهذا كل ما في الأمر. لا توجد قصة أخرى وراء ذلك».

كما انتقدت رابطة مشجعي إيفرتون تخطيط النادي وسياسة التعاقدات بعد إغلاق فترة الانتقالات، قائلة إن المشجعين يستحقون إجابات بعد فترة انتقالات أخرى اتسمت بنشاط متأخر والفشل في التعاقد مع اللاعبين المستهدفين.

ونظرًا لقلة عدد اللاعبين في التشكيلة، أوضح مويز إن لاعبي الأكاديمية سيتعين عليهم تحمل المسؤولية، لكنه لم يكن متأكدًا مما إذا كانوا قادرين على سد الثغرات. وقال: «هل هم مستعدون للارتقاء إلى المستوى التالي؟ لست متأكدًا من ذلك. سنرى كيف ستسير الأمور، فقد يتم إشراك بعضهم».

وأضاف: «سيتعين عليهم جميعا المشاركة في المهام، لأننا نمتلك تشكيلة صغيرة جدًا الآن.. هذا يمنح فرصًا لبعض اللاعبين الذين لم يحظوا بها من قبل، وأحيانًا في كرة القدم تحتاج إلى أن تُمنح تلك الفرصة حتى تتمكن من إظهار ما يمكنك فعله. دعونا نرى ما إذا كان بعضهم قادرا على ذلك».