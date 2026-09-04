كاريك: طريقنا طويل.. وصفقاتنا مرضية

أكد مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه راضٍ عن أداء النادي خلال فترة الانتقالات، وعن تشكيلة الفريق، على الرغم من أن إنفاقه جاء أقل من منافسيه.

وذكرت تقارير أن يونايتد أنفق 155 مليون جنيه إسترليني «209.23 مليون دولار» للتعاقد مع أندريه سانتوس ويوري تيليمانس وكارلوس باليبا، لاعبي خط الوسط، والحارس كارل دارلو، في صفقة انتقال مجانية.

ومع ذلك، لم يتعاقد النادي مع ظهير أيسر أو مهاجم، على الرغم من تقارير بشأن سعي النادي لتعزيز كلا المركزين لتوفير بديل لكل من لوك شو وبنيامين شيشكو.

وقال كاريك في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل أن يحل فريقه ضيفًا على إيفرتون، الأحد، لحساب الجولة الثالثة للدوري الممتاز: «دخلنا فترة الانتقالات ونحن نرغب في الخروج منها أقوى مما كنا عليه في الموسم الماضي. عززنا تشكيلتنا، وقدمنا عملًا جيدًا».

وأضاف: «الوضع على ما هو عليه من الناحية المالية، وفيما يتعلق بالموارد المتاحة لنا.. أنا سعيد جدًا باللاعبين الذين تعاقدنا معهم، وراضٍ تمامًا عن الجودة والمستوى الذي وصلنا إليه».

وذكرت تقارير أن الإنفاق الصافي للنادي تجاوز 100 مليون جنيه بقليل خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حين أن منافسيه الرئيسيين، بينهم مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنام، أنفقوا مبالغ أكبر على التعاقدات الجديدة.

كما رفض كاريك الإشارة إلى أن النادي كان يعمل في ظل قيود، وبدلًا من ذلك شدد على أهمية الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. وقال: «لم أقل قيودًا. إنه وضعنا الحالي.. مهما كان المبلغ، نريد أن نستفيد منه إلى أقصى حد. وبالنسبة لما أنفقناه، فقد استفدنا منه إلى أقصى حد، دون أدنى شك، بفضل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم.. أركز فقط على فريقنا وما يمكننا فعله، وعلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المتاح».

كما قلل كاريك من أهمية المخاوف بشأن عمق تشكيلة الفريق، قائلًا إن كل فريق يجب أن يتكيف مع الموارد المتاحة في سعيه لتحقيق أهدافه على المدى الطويل.

وكانت بداية يونايتد متذبذبة، الموسم الجاري، إذ استهل مشواره في الدوري بهزيمة مفاجئة أمام هال سيتي الصاعد حديثًا، قبل أن يرد بفوز 5ـ2 على إبسويتش تاون في أولد ترافورد.

وأدف كاريك: «عندما تكون في مرحلة بناء الفريق، وتمر بفترة نحاول فيها الوصول إلى القمة، عليك أن تقطع خطوات.. أمامنا طريق طويل علينا أن نسلكه، وعلينا أن نضمن استمرارنا في التحسن، وفي النهاية نريد أن نصل إلى المكانة التي نطمح إليها».