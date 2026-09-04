أرتيتا: مواجهة ألونسو ممتعة.. وهجومنا لم يتراجع

يستمتع الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، بفكرة مواجهة مواطنه وصديقه القديم تشابي ألونسو للمرة الأولى في الدوري الممتاز، عندما يستضيف حامل اللقب منافسه تشيلسي، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة.

وحقق الفريقان انطلاقة مثالية بست نقاط من أول مباراتين.

ونشأ أرتيتا وألونسو «44 عامًا» معًا في إقليم الباسك الإسباني وظلا مقربين من بعضهما طوال مسيرتيهما لاعبين ومدربين.

لكن الأول يملك خبرة طويلة في الدوري الممتاز، إذ تولى قيادة أرسنال في 2019، وقبلها كان مساعدًا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، بينما هذه هي التجربة الأولى للثاني في إنجلترا بعد إقالته من ريال مدريد الموسم الماضي.

والتقى الاثنان للمرة الأولى مدربين في مباراة تجريبية 2024 عندما كان ألونسو يقود باير ليفركوزن الألماني، لكن مواجهة الأحد ستكون الأولى بينهما في الدوري الممتاز.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي الجمعة: «سعيد جدًا من أجله. إنه أمر لا يصدق، لأننا نملك بالطبع تاريخًا مشتركًا.. مواجهة بعضنا بعضًا على هذا المستوى، ومع المسؤولية التي نتحملها في إدارة بعض من أفضل الأندية في البلاد، هي تجربة جميلة حقًا».

وكان هجوم تشيلسي مثيرًا للإعجاب في بداية الموسم، حيث استعاد مورجان روجرز وجواو بيدرو وكول بالمر مستواهم التهديفي، لكن أرتيتا قال إن التحكم في مجريات المباراة سيكون أمرًا حاسمًا.

وأوضح: «سيعتمد ذلك على مجموعة من العوامل، ويعد وضع المباراة عاملًا هائلًا، خاصة لأنهم في المباراتين اللتين خاضهما الفريق، سجلوا أهدافًا في وقت مبكر جدًا، وهذا يغير الزخم ومسار المباراة».

وأضاف: «لكنهم قادرون على ذلك، وألونسو بوسعه اللعب بطرائق متنوعة. بدا مدربًا ناجحًا للغاية حتى الآن».

وارتبط اسم أرسنال بعدد من المهاجمين البارزين خلال فترة الانتقالات، بما في ذلك روجرز وخوليان ألفاريز وفينيسيوس جونيور، لكن الإضافة الوحيدة للفريق في المقدمة كانت الجناح اليوناني كريستوس تزوليس القادم من نادي بروج.

ومع ذلك، تجاهل أرتيتا التكهنات التي تشير إلى أن أرسنال لم يحقق ما كان يطمح إليه في سوق الانتقالات.

وقال الإسباني: «لا أعرف، هذه مجرد آراء.. انتهت فترة الانتقالات، وأنا أفضل التركيز على كل ما نملكه من إمكانات رائعة في هذا الفريق، وألا أضيع المزيد من الوقت في أمور لا تخصنا راهنًا. هذا كل شيء، وهذه هي مسؤوليتي الأساسية».

وسيعتمد أرسنال بشكل كبير على لاعبين من أمثال كاي هافرتس وفيكتور يوكيريش وبوكايو ساكا، لكن أرتيتا أصر على أن الهجوم ليس أضعف مقارنة بالموسم الماضي على الرغم من رحيل لياندرو تروسار وجابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي.

وأردف: «علينا أن نفهم السبب في عدد الدقائق التي لعبها هؤلاء اللاعبون، وكذلك الذين تعرضوا للإصابة العام الماضي، خاصة خلال الأشهر الستة الأولى، وتظهر البيانات صورة مختلفة تمامًا. لكن الأمر كما هو. هذا ما لدينا، وكما قلت من قبل، لدينا بالفعل بعض اللاعبين الجيدين للغاية».