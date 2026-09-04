واتكينز يتصدّر 4 تغييرات في تشكيل الهلال

تغيَّر أربعة لاعبين، تضمَّنهم التشكيل الذي خاض به فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراته الماضية أمام الأهلي، ويبدأ آخرون بدلًا منهم في مواجهة الشباب، الجمعة، على ملعب «إس إتش جي أرينا»، معقل «الليوث»، لحساب خامس جولات دوري روشن السعودي.

وخرج من التشكيل علي لاجامي، قلب الدفاع، والفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، وناصر الدوسري، لاعب الوسط، والإيفواري محمد قادر ميتي، رأس الحربة.

ويغيب لاجامي وثيو عن قائمة اللقاء بداعي الإصابة التي تعرَّضا لها خلال مؤجَّلة الأهلي، ويُعوِّضهما في التشكيل حسَّان تمبكتي، ومتعب الحربي.

ويعود الحربي إلى التشكيل الأساسي الذي دخله في أول جولتين قبل اكتفائه بالمشاركة بديلًا خلال المباراتين التاليتين.

أمَّا تمبكتي، فيلعب أساسيًّا للمرة الأولى في الموسم الجاري الذي بدأه خارج الحسابات للإصابة قبل المشاركة بديلًا أمام الأهلي.

في المقابل، تحوَّل ناصر الدوسري، وميتي إلى دكة البدلاء، ويشارك بدلًا منهما محمد كنو، وأولي واتكينز.

وكان كنو جلس احتياطيًّا طوال المباراة الماضية، فيما دخل واتكينز بديلًا مع انطلاقة الشوط الثاني، وسجَّل هدفًا في ظهوره الأول مع الفريق.

ويبدأ الهلال المباراة بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه المدافعون الأربعة من اليمين إلى اليسار محمد محزري، وحسَّان تمبكتي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومتعب الحربي، وفي خط الوسط يلعب كنو إلى جوار الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، فيما تتكوَّن ثلاثية الهجوم من واتكينز، رأس الحربة، وسلطان مندش، والهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناحين الأيمن والأيسر.

ويظهر على مقاعد البدلاء البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الجناح الجديد، المنضم للتو من أرسنال الإنجليزي، إلى جانب ميتي، وناصر الدوسري، وآخرين.

وفاز الفريق العاصمي بمبارياته الأربع الأولى في الدوري محقِّقًا العلامة الكاملة بـ 12 نقطة.