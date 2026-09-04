الشباب.. لاعب وسط يعوض غياب ظهير أيسر

ثبّت الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عشرة خيارات أساسية مع إضافة علي الأسمري، لاعب الوسط، إلى التشكيل الذي يواجه الهلال، الجمعة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وطرأ تعديل وحيد على التشكيل الشبابي، الذي بدأ مباراة الفريق الماضية أمام الحزم، بدخول الأسمري عوضًا عن ضاري العنزي، الظهير الأيسر، الغائب للإيقاف.

وتحصَّل العنزي على بطاقتين صفراوين أمام الحزم، وخرج مطرودًا أواخر المباراة، التي انتهت بالتعادل 1ـ1.

ولا يلعب الأسمري ظهيرًا أيسر في الأصل، وسيتضح المركز الذي سيشغله مع انطلاقة المباراة.

وبخلاف الأسمري، يظهر في التشكيل السنغالي موري دياو، حارس المرمى، ومواطنه ممادو ثيرنو باري، قلب الدفاع، والكرواتي تين يدفاي، شاغل المركز ذاته، ومحمد الثاني، الظهير الأيمن، والفرنسي ياسين عدلي والإنجليزي جوش براونهيل، ثنائي الوسط، والبرتغالي دانييل بودينس، صانع اللعب، وهمام الهمامي والبلجيكي يانيك كاراسكو، الجناحان الأيمن والأيسر، والكولومبي روجر مارتينيز، رأس الحربة.

ويجلس على دكة البدلاء تسعة لاعبين ليس بينهم المدافع علي البليهي، الذي تعاقد معه النادي أخيرًا في صفقة انتقال حر بعد فك ارتباطه بالهلال.

ولا يزال الشباب دون أي انتصارات في الدوري، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وهزيمة خلال أربع جولات.